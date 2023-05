Prosegue l'appuntamento con Un posto al sole, la soap dell'access prime time di Rai 3. Le anticipazioni della puntata che andrà in onda giovedì 25 maggio svelano nuovi colpi di scena. Spazio per le vicende legate alla criminalità organizzata. A quanto pare si assisterà a un confronto fra Rosa e il fratello Eduardo. La donna proverà a spingerlo verso la retta via. Tuttavia non è detto che il giovane le dia ascolto. Luca, invece, si appresterà a tornare a Napoli. Guido sarà pronto per partire in crociera con la moglie, ma teme che qualcosa possa andare storto

Upas, spoiler del 25 maggio: Angela e Franco parlano con Rosa

Nel corso della puntata di Upas del 25 maggio Angela e Franco saranno in apprensione per quello che sta accadendo a Giulia.

Quest'ultima è convinta che Sabbiese abbia fatto del male a una donna del quartiere, pertanto si è apertamente schierata contro di lui.

La giovane Poggi e Boschi penseranno di coinvolgere Rosa, in modo che la donna possa parlare con suo fratello. I due coniugi sperano che il criminale possa dare ascolto alla sorella, considerando il rapporto che intercorre fra i due.

Upas, anticipazioni 25/5: Picariello affronta il fratello

La puntata di Upas del 25 maggio proseguirà con la storyline che vede protagonista Giulia, schieratasi contro Eduardo Sabbiese. Rosa, spinta da Angela e dal marito, deciderà di farsi avanti, cercando di limitare i danni.

La giovane cercherà di spronare il fratello a comportarsi nei migliori dei modi, lasciando perdere i suoi atteggiamenti da criminale.

Tuttavia la situazione potrebbe essere già compromessa e difficilmente Eduardo seguirà i suggerimenti della sorella.

Upas, episodio 25 maggio: Luca torna a Napoli

Le anticipazioni dell'episodio di Upas che andrà in onda giovedì 25 maggio rivelano che si tornerà a parlare del personaggio di Luca De Santis. A quanto pare Luca porterà avanti il trasferimento a Napoli, in attesa di insediarsi ufficialmente come primario all'ospedale San Filippo.

Tuttavia, secondo quanto riportato dalle anticipazioni, il dottor De Santis dovrà affrontare qualche inconveniente. Gli spoiler, però, non rivelano di cosa possa trattarsi.

Al contempo ci sarà spazio anche per vicende più leggere, come quelle che vedono coinvolti Guido e Mariella. I due coniugi saranno pronti a partire in crociera in compagnia di Bice e del marito. Del Bue, tuttavia, sembrerà avere non poche ansie: temerà che i comportamenti dei loro compagni di viaggio possano in qualche modo minare la serenità della loro vacanza.