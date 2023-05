Prosegue su Rai 3 l'appuntamento con la soap tv italiana "Un posto al sole", che viene trasmessa dal lunedì al venerdì con orario di inizio fissato alle ore 20:45. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 29 maggio a giovedì 1 giugno, Lara cercherà in tutti i modi di convincere Ida a rinunciare a Tommaso. Ida arriverà a Napoli per riprendersi il figlio. Inoltre Manuela sarà affascinata da Costabile ma non se la sentirà di iniziare una nuova storia d'amore, il tutto mentre Guido sarà accusato di avere tradito Mariella per colpa di Sergio.

Manuela spera che tra lei e Niko ci possa essere un riavvicinamento

Nella puntata di "Un Posto al sole" che sarà mandata in onda lunedì 29 maggio, Marina manifesterà ancora l'intenzione di non volere tornare a Napoli. Lara pertanto crederà che nessuno potrà ostacolare un ricongiungimento con Roberto, ma i fatti la smentiranno. Ida infatti vorrà riprendersi Tommaso e per fare questo ha deciso di presentarsi a Palazzo Palladini. Intanto Manuela penserà che lei e Niko possano tornare insieme. La realtà sarà diversa e per la Cirillo sarà una grossa amarezza, difficile da superare.

Guido e Mariella proseguono la loro crociera

Secondo le anticipazioni televisive di martedì 30 maggio, Ida giungerà a Palazzo Palladini e Lara si attiverà affinché la sua presenza non ostacoli i suoi progetti.

A tal fine la Martinelli la persuaderà in ogni modo a mantenere il loro segreto e a rinunciare al figlio. Intanto Guido e Mariella si staranno divertendo sulla nave da crociera, l'Altieri in questo modo scorderà per un po' gli attriti con Cerri. Del Bue però dovrà fare attenzione agli inganni di Massaro. Manuela invece sarà colpita dalla bellezza di Costabile.

Nell'episodio di mercoledì 31 maggio, Lara inviterà ripetutamente Ida ad andare via, rinunciando a suo figlio. La donna però sarà determinata e potrebbe rivelare tutti i piani della Martinelli davanti a Ferri. Nel frattempo Manuela, nonostante provi un grande interesse per Costabile, non se la sentirà di intraprendere una nuova relazione.

Quanto successo in passato con Niko l'ha scossa molto. In tutto questo Guido sarà incolpato di avere tradito Mariella per colpa di Sergio. Il vigile cercherà di far comprendere alla moglie che è tutto falso.

Angela e Franco pronti a partire per la Sicilia

In base agli spoiler di giovedì 1 giugno, Franco ed Angela saranno ormai prossimi alla partenza verso la Sicilia. Giulia cercherà in ogni modo di non pensare alla loro assenza, ma sarà consapevole che i coniugi Boschi le mancheranno molto. Intanto Mariella e Guido avranno risolto le loro problematiche e proseguiranno il loro soggiorno in crociera. Qualcuno a Napoli sentirà la mancanza dell'Altieri. Infine Luca dovrà presto risolvere un serio problema di salute.

Infine la puntata del 2 giugno non sarà trasmessa in quanto sulla terza rete nazionale andrà in onda da Firenze il Golden Gala Pietro Mennea, organizzata dalla Fidal.