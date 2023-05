Continua su Rai 3 la programmazione di Un posto al sole, in palinsesto dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 20:45. Stando alle anticipazioni degli episodi in onda dal 22 al 26 maggio, Rosa chiederà ad Eduardo di porre fine alla persecuzione nei confronti di Giulia, ma lui non avrà intenzione di seguire i consigli della sorella.

Ida tornerà a Napoli con l'intento di riprendersi Tommaso, mentre Speranza seguirà i consigli di Mariella e cercherà in ogni modo di allontanare Micaela da Samuel.

Ida torna a Napoli

Nella puntata di Un Posto al sole di lunedì 22 maggio Ferri sarà sempre più legato a Tommaso.

Ida, però - che è la madre del bambino - potrebbe mandare a monte i progetti di Lara. La donna, infatti, tornerà in città per riprendersi il figlio. Intanto Speranza cercherà di evitare che Micaela possa avvicinarsi a Samuel. Quest'ultimo però sarà incuriosito dall'atteggiamento particolare di Cirillo.

Nell'episodio di martedì 23 maggio Giulia proverà ad opporsi ad Eduardo, senza sottostare ai suoi ordini. Facendo questo, però, la donna potrebbe mettere a rischio la sua vita. Nel frattempo, la presenza di Ida si farà ingombrante proprio nel momento in cui Lara era riuscita a tenere distanti Roberto e Marina. Martinelli escogiterà un modo per fermarla. Speranza proverà a riconciliarsi con Micaela allo scopo di allontanarla dal fidanzato.

Per la giovane Altieri si tratterà però di un inganno, ed i contraccolpi principali li subirà il ragazzo.

Eduardo non vuole seguire i consigli di Rosa

Secondo le anticipazioni di Upas di mercoledì 24 maggio Giulia sarà certa che Sabbiese abbia malmenato Imma e deciderà di confrontarsi con il boss. Intanto Luca farà ritorno in città per iniziare a lavorare come primario in ospedale.

Samuel manifesterà apertamente il suo malumore per le parole dette da Speranza, non proprio gratificanti sulle sue capacità musicali. Piccirillo, nonostante ciò, non avrà intenzione di parlare con la sua fidanzata.

Nella puntata di giovedì 25 maggio Mariella e Guido saranno ormai prossimi ad andare in crociera. Il viaggio però potrebbe non essere tranquillo a causa di Massaro e Bice.

Nel frattempo, il trasferimento di Luca slitterà, mentre i coniugi Boschi inviteranno Rosa a parlare con Eduardo affinché la smetta di perseguitare Giulia. Per l'anziana Poggi, però, le cose potrebbero mettersi male, visto che Sabbiese non ha voglia di seguire quanto dettogli dalla sorella.

Palladini è infuriato con le gemelle Cirillo

Dagli spoiler di Un Posto al sole di venerdì 26 maggio si apprende che Ida sarà sempre più desiderosa di riavere Tommy e, di conseguenza, continuerà ad essere un problema per Lara. Intanto Guido e Mariella riusciranno a godersi la crociera senza che nessuno li possa infastidire. Infine Niko dovrà fronteggiare Alberto, il quale sarà infuriato con le gemelle Cirillo.