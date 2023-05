La favola d'amore tra Carlo Alberto Mancini e Nicole Santinelli prosegue a gonfie vele dopo l'uscita da Uomini e Donne. La coppia è stata ospitata a Verissimo e durante la chiacchierata con Silvia Toffanin, l'ex corteggiatore ha voluto sorprendere la sua fidanzata regalandole dei fiori e facendole una bellissima dedicata d'amore: "Cercherò di proteggerti".

La sorpresa di Carlo a Nicole

Nicole Santinelli ha deciso di uscire con Carlo Alberto da Uomini e donne, nonostante tutti pensassero che la scelta ricadesse su Andrea Foriglio.

Terminata l'esperienza nel dating show di Maria De Filippi, la relazione tra i due prosegue a gonfie vele.

Ospiti nel salotto di Verissimo, i due si sono mostrati complici e affiatati. In particolare, Nicole ha confidato di riuscire a sentire dopo tanto tempo delle emozioni; l'ex tronista ha infatti alle spalle una relazione burrascosa. In merito alle possibile nozze con la sua scelta, Santinelli ha risposto in tutta sincerità: "Facciamo i nostri passi, senza fretta".

A quel punto è intervenuto Carlo Alberto con una dolce dedica: "È la mia stella polare". Successivamente, l'ex corteggiatore ha fatto recapitare alla fidanzata un mazzo di fiori e si è lasciato andare ad un'ulteriore dedica romantica: "Basta un tuo sorriso per ricordarmi cos'è la felicità". Prima di concludere, ha promesso che farà di tutto per proteggere Nicole.

Carlo Alberto Mancini spiega qual è la situazione in Emilia Romagna

Carlo Alberto Mancini è originario di Lugo di Romagna. A Verissimo, l'ex volto di Uomini e Donne ha spiegato di aver sentito la mamma che l'ha rassicurato. Per quanto riguarda il territorio, però, Carlo Alberto non ha utilizzato mezzi termini: "Sono stati giorni tremendi".

Successivamente, Silvia Toffanin ha spostato l'attenzione su Nicole Santinelli: la giovane ha riferito che spesso è insicura, anche per via del bodyshaming subito in passato.

Al termine dell'intervista, la coppia si è concessa un lungo abbraccio che ha commosso anche la conduttrice di Verissimo.

Andrea Foriglio sarebbe stato a cena con Roberta Di Padua

Per quanto riguarda la "non scelta" di Nicole Santinelli, pare che sia stato a cena con Roberta Di Padua.

Su Instagram, la dama di Uomini e Donne ha postato la foto di un brindisi e ha commentato: "Mai dire mai". La frase utilizzata è stata la stessa che ha pronunciato Andrea Foriglio in un'intervista al blog di Lorenzo Pugnaloni.

L'osteopata romano, in merito alla possibilità di uscire con Di Padua, ha riferito che la sua filosofia di vita è "mai dire mai". Per questo motivo, i telespettatori del dating show hanno pensato ad un incontro tra la dama del Trono Over e l'ex corteggiatore del Trono Classico.