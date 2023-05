Vivere non è un gioco da ragazzi, le anticipazioni della terza e ultima puntata della miniserie in onda lunedì 29 maggio 2023 su Rai 1 vedono Lele e i suoi amici fare i conti non solo con se stessi ma anche con gli altri. Nella quinta puntata del 22 maggio il grande tema dominante è stata la verità, che fa male ma che libera. Lele, dopo essere stato dalla mamma di Mirco, è stato assalito dai sensi di colpa per aver venduto quella maledetta pasticca al figlio e così ha ammesso che anche lui e i suoi amici facevano uso di stupefacenti. La madre del ragazzo che ha perso la vita, sperando di evitare lo stesso destino, ha quindi messo al corrente i genitori di Lele del fatto che si drogasse.

Da lì, c'è stata una sorta di epidemia della verità, che si è estesa non solo alle famiglie dei ragazzi coinvolti, ma anche a scuola. Che cosa succederà nel finale?

Finale Vivere non è un gioco da ragazzi: Anna nei guai con Magnani, Lele isolato da tutti

La seguitissima serie Tv Vivere non è un gioco da ragazzi su Rai 1 il lunedì in prima serata sta per giungere al termine.

Nella seconda puntata di ieri, lunedì 22 maggio, Anna ha accettato l'invito a cena di Magnani, ma solo perché le ha promesso di ritirare la denuncia contro il marito, che l'ha aggredito durante una partita. La situazione potrebbe però prendere una piega molto pericolosa nell'ultima puntata.

Nel frattempo, i genitori dei ragazzi coinvolti nella triste vicenda vengono a sapere che tutti hanno fatto uso di stupefacenti, reagendo alla notizia in modo molto diverso.

Ciò che è mancato è il dialogo e la vicinanza, come ha ammesso la mamma di Serena, in lista per le elezioni.

Lele è pervaso dai sensi di colpa e viene accusato dai suoi amici di essere stato proprio lui a parlare. Viene così isolato, ma non da Serena, che capisce di essere innamorata di lui.

Che cosa succede a Lele nel finale di Vivere non è un gioco da ragazzi? Trama ultima puntata

Lele sta prendendo coraggio, ma non è riuscito ancora a raccontare alla polizia tutta la verità, visto che è minacciato da Ruggine, con tanto di mazza da baseball. Ma non solo: se parlerà, anche Serena ne pagherà le conseguenze.

I genitori e la polizia sono venuti a sapere che Lele è lo spacciatore di Mirco.

Tuttavia, c'è una speranza: pare che non sia stato lui a vendere la pasticca che ha causato la morte di Mirco, come sospetta Saguatti.

Come finisce Vivere non è un gioco da ragazzi su Rai 1

Nell’Episodio 6 della terza e ultima puntata di Vivere non è un gioco da ragazzi, ci sarà la resa dei conti per Lele e anche per i suoi amici.

Lele farà definitivamente pace con Serena, ma i guai non sono finiti. Caminito scopre che è stato proprio lui a fare la soffiata e così manda uno dei suoi uomini a minacciarlo. Saguatti, messo al corrente della situazione, gli garantisce protezione.

Nel finale della miniserie Lele e i suoi amici avranno una speranza di una vita migliore, un messaggio di positività che gli autori hanno voluto trasmettere alle giovani generazioni.