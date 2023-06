La coppia formata da Alessandro Basciano e Sophie Codegoni sta vivendo un momento di difficoltà. In un'intervista rilasciata al settimanale Chi, in edicola mercoledì 28 giugno, il deejay non ha nascosto che nel privato avvengono alcuni litigi soprattutto nei periodi di maggiore stress. Dal canto suo, l'ex tronista di Uomini e Donne ha riferito che la loro non è la "famiglia del Mulino Bianco".

Di recente, la coppia ha smesso di seguirsi sui social ma potrebbe trattarsi solamente di un gesto dettato dalla rabbia generata dall'ennesimo litigio fra i due fidanzati.

Le parole di Basciano

Alessandro Basciano ha spiegato al settimanale di cronaca rosa di essersi reso conto che al fianco ha una ragazza molto giovane: "Cerco di esserci, anche di notte, se si sveglia per la bimba, mi sveglio anche io, non mi giro dall’altra parte. Oddio, ammetto, un paio di volte mi è successo. Il Grande Fratello Vip devo dire che ha anche tirato fuori il peggio di me, allora nella Casa c’era una persona che mi piaceva tanto, eravamo chiusi lì dentro ma sotto gli occhi di tutti, ci scontravamo spesso e volentieri".

Lontano dai riflettori però le cose sono cambiate: "Abbiamo trovato l’equilibro ma ogni tanto litighiamo, soprattutto nei periodi di stress".

Le dichiarazioni di Sophie

A fare eco alle dichiarazioni del fidanzato, ci ha pensato Sophie Codegoni: "Noi non siamo la famiglia del Mulino Bianco e io, francamente, preferisco non esserlo. Anche a casa nostra ci sono duemilacinquecento litigi, momenti in cui non ci capiamo, momenti in cui ci capiamo tantissimo, ma credo sia la norma, quando una coppia è vera, c’è un sentimento, è giusto anche scontrarsi.

Sono cambiata tantissimo, dopo il Grande Fratello mi sono proprio calmata, prima non mi fidavo di nessuno, ero molto fredda, molto schiva, ora sono molto più rilassata, più aperta".

Il commento di Basciano su Valeria Pasciuti, madre di Sophie

Prima di concludere l'intervista Alessandro Basciano ha fatto chiarezza sul rapporto con Veronica Pasciuti, la madre di Sophie: "Lei è la mia croce e delizia.

A volte chiedo delle cose a Sophie e mi risponde lei. Del resto, è molto protettiva nei confronti di Sophie, è anche la sua migliore amica, stanno tre ore al telefono, ci sta. L’importante anche lì è trovare il proprio equilibrio, sennò a fine giornata mi chiedo con chi sono stato, se con Sophie o con sua madre Valeria" ha riferito Basciano sul rapporto con la suocera.