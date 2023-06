Sarebbe tutto nelle mani della conduttrice di Amici il futuro di uno dei professori più discussi dell'edizione che si è conclusa meno di un mese fa. Raimondo Todaro rompe il silenzio su quello che accadrà nella sua vita professionale dopo l'estate, il ballerino ha detto di non sapere ancora nulla di certo: qualora Maria De Filippi volesse portare avanti la collaborazione iniziata due anni fa, il maestro di ballo sarebbe ben contento di riprendere posto nella commissione interna.

Aggiornamenti sui protagonisti di Amici

Da settimane si discute del futuro di Raimondo Todaro ad Amici: da quando la scuola più famosa d'Italia ha chiuso i battenti per le vacanze d'estate, siti e riviste hanno parlato di una sempre più improbabile riconferma dell'insegnante di danza nel cast della nuova edizione.

Ospite di Fiorello qualche giorno fa, il maestro di balli latinoamericani ha risposto così alla domanda se sarà ancora nella commissione interna del talent-show: "E chi lo sa".

Una dichiarazione simile, poi, l'uomo l'ha rilasciata durante l'intervista al termine di uno spettacolo che ha fatto a Catania con i suoi "pupilli" Mattia, Christian, Nunzio e Benedetta.

I dubbi dell'insegnante di Amici

Quando la sua interlocutrice gli ha chiesto se sono vere le voci che lo vorrebbero prossimo a lasciare il cast di Amici a due anni di distanza dal suo esordio, Todaro ha fatto sapere: "Ho letto gli articoli che sono usciti a riguardo".

"La verità è che io non ho ancora sentito nessuno", ha detto ancora Raimondo facendo riferimento anche ai rumor che lo volevano vicino al ritorno a Ballando con le Stelle.

Insomma, al momento il siciliano smentisce la notizia secondo la quale a settembre sarà uno dei protagonisti dello show condotto da Milly Carlucci, ma non quella del possibile addio alla scuola di Canale 5.

In merito al suo futuro nel programma Mediaset che quest'anno ha vinto in quanto tutor di Mattia Zenzola, il maestro di balli latinoamericani ha dichiarato: "Se Maria vuole continuare a lavorare con me, ne sono felice".

"Dove sto mi trovo bene, non ci sono grosse news da dare", ha concluso il collega di Alessandra Celentano in un'intervista che è stata pubblicata giovedì 8 giugno.

Chi va e chi resta ad Amici

Stando a quello che ha raccontato ad una giornalista che l'ha incontrato dopo uno spettacolo a Catania, Todaro vorrebbe partecipare alla 23^ edizione di Amici ma tutto dipenderà da Maria e dalle decisioni che prenderà durante l'estate.

Siti e riviste parlano da settimane della possibilità che De Filippi apporti alcuni cambiamenti alla commissione interna del suo talent-show, a partire dai 6 professori che sono decisivi soprattutto nella fase pomeridiana.

Raimondo potrebbe non essere riconfermato dopo la discussione che ha avuto con la conduttrice durante la quarta puntata del serale, una lite che non è mai andata in onda perché gli addetti ai lavori hanno preferito tagliarla in fase di montaggio.

In rete circolano anche i nomi di chi potrebbe prendere il posto del maestro di latinoamericano: Kledi, Garrison e Veronica Peparini sarebbero i principali candidati alla cattedra di danza della stagione 2023/2024 del programma di Canale 5.

Per quanto riguarda la categoria canto, sembrano quasi certe le riconferme di Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini (quest'ultima avrebbe detto no ad una interessante proposta della Rai pur di restare nel cast di Amici): l'unica prof che a settembre potrebbe non tornare è Arisa.

L'artista ha fatto sapere di volersi dedicare alla sua carriera nella musica e al sogno di gareggiare al prossimo Festival di Sanremo.