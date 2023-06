Un posto al sole non si ferma, ma la prossima settimana osserverà un giorno di stop andando in onda fino a giovedì 8 giugno, quando verrà trasmessa una doppia puntata. Venerdì 9, infatti, la popolarissima soap opera cederà il passo alla quarta tappa della Diamond League 2023 (evento internazionale di atletica leggera organizzato annualmente dalla World Athletics).

Un posto al sole: Viola in crisi con Eugenio, Alberto cerca di dimenticare Clara flirtando con Diana

Per Luca De Santis non si prospetta niente di buono, visto che ha un segreto doloroso che finirà per confidare al suo coinquilino e amico Michele.

Giulia, ignara di tutto, allevierà la sua solitudine attraverso un incontro. Filippo, nel frattempo, avanzerà un’offerta di lavoro a Viola, la quale però sarà sempre più in crisi col marito Eugenio. E mentre quest’ultimo troverà sollievo grazie alla presenza di una collega, anche Alberto Palladini sembrerà dimenticare Clara, tornando a flirtare con Diana.

Un posto al sole, trame puntate fino all’8 giugno: Michele apprende del triste segreto di Luca

Dopo tanti anni di lontananza, Luca De Santis è tornato a Napoli, ricoprendo il ruolo di primario presso il San Filippo. Ma non è tutto, la presenza dell’uomo finirà per riaccendere dei sentimenti in Giulia, anche se la donna cercherà di reprimerli a causa della crisi legata agli anni che passano.

E quando la madre di Angela sarà sul punto di rassegnarsi alla solitudine, finirà per fare un piacevole incontro. Qualcosa di oscuro sembra destinato a irrompere nella vita del primario, quando Michele scoverà una confezione di medicine nel cestino e affronterà l’argomento con il diretto interessato. Sarà così che il giornalista sarà messo al corrente di un segreto alquanto doloroso su Luca, che però sarà impegnato con il suo primo giorno di lavoro all’ospedale.

Anticipazioni Upas, spoiler prossime puntate: Rosa nota alcune differenze fra lei e Clara, Niko interessato a Manuela

Incerta per quello che prova per Alberto, Clara aprirà le porte a Eduardo, la quale la supporterà in tutto. Nel frattempo l’avvocato Palladini, grazie ad un incontro di lavoro, tornerà a fare la corte all’architetta Diana.

Ferita e amareggiata per come sono andate a finire le cose con l’ex, Clara sarà determinata a svoltare definitivamente, emancipandosi da Alberto. Sarà proprio Eduardo ad aiutarla a cercare un impiego. Nel frattempo Rosa noterà quanto sia diversa la vita di Clara dalla sua, pur appartenendo entrambe allo stesso ceto sociale.

Aria di crisi in casa Bruni – Nicotera. Ornella sarà sempre più sicura che le cose fra la figlia e il marito non stiano andando come sperato. Quando la proposta di lavoro, che Filippo farà a Viola, renderà ogni cosa più chiara, a consolare Eugenio ci penserà una sua collega, la quale ha puntato gli occhi su di lui. Niko inizierà a provare un forte interesse per Manuela, peccato che un’altra persona si frapporrà fra loro.