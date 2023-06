Brutta disavventura per Antonella Fiordelisi nei pressi della stazione centrale di Milano. Su Instagram, l'influencer ha spiegato di essere stata avvicinata da un barbone ubriaco con una bottiglia di vetro rotta tra le mani. La ragazza ha spiegato di essere stata raggiunta immediatamente dal tassista, quindi la situazione si è risolta nel migliore dei modi.

Il racconto di Fiordelisi

Antonella Fiordelisi è tornata da una campagna pubblicitaria a Parigi, ma al rientro in Italia nei pressi della stazione centrale di Milano è stata protagonista di una disavventura.

L'influencer ha affermato su Instagram: "Mi si è avvicinato un barbone ubriaco con una bottiglia di vetro in mano rotta. Per fortuna è venuto subito il tassista". L'ex concorrente del Grande Fratello Vip 7 non ha nascosto di avere avuto paura, poiché in quel momento si trovava da sola.

Inoltre ha rivelato che non è la prima volta che le capita una disavventura simile: "L'ultima volta a Milano un altro pazzo sotto casa".

Antonella 'silenza' Twitter e spiega perché

Antonella Fiordelisi ha deciso di continuare ad utilizzare solamente Instagram.

Nei giorni scorsi, la diretta interessata su Twitter ha spiegato di volersi allontanare per un periodo di tempo indefinito e ha spiegato i motivi che l'hanno portata a prendere tale decisione: "Troppe cattiverie qui non è bello soprattutto quando una persona non sta bene.

Addio Twitter".

Non è dato sapere il motivo della decisione, ma potrebbe essere causato da alcune critiche nei confronti di un servizio fotografico: secondo alcuni utenti, l'influencer avrebbe modificato in modo eccessivo alcune delle sue foto. Altri utenti invece, hanno criticato Fiordelisi per avere postato su Instagram una storia che lascerebbe intendere dei problemi di coppia con Edoardo Donnamaria.

Tuttavia, si tratta solo di supposizioni. L'unica cosa corrispondente alla realtà dei fatti è che Antonella non sta pubblicando più nulla sul social di Elon Musk.

Antonella Fiordelisi a Parigi per una campagna pubblicitaria

Dal punto di vista professionale Fiordelisi sta avendo moltissimi impegni. Di recente, la 24enne è stata a Parigi per l'evento di un noto brand di abbigliamento venduto online.

La diretta interessata ha effettuato un servizio fotografico all'ombra della Torre Eiffel. Nelle scorse settimane invece, ha lanciato una linea di gioielli dedicata al gioco della dama: tra i simboli sono presenti l'alfiere, la torre, il cavallo e la dama.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale invece, non dovrebbero esserci problemi con Edoardo Donnamaria: usciti dalla casa di Cinecittà, i due giovani hanno trovato la giusta sintonia.