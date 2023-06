Antonella Fiordelisi è finita al centro delle polemiche per una gaffe commessa su Instagram. Nel dettaglio, l'influencer ha dichiarato in un video di essersi accorta di come il pubblico che la segue abbia apprezzato le sue "doti canoniche" anziché "canore", scatenando un'ovvia ilarità via social.

La gaffe di Fiordelisi

Tramite il suo profilo Instagram, Antonella Fiordelisi ha pubblicato un video in cui ha dichiarato ai follower il proprio amore per il canto: "Detto questo, visto che avete apprezzato anche le mie doti canoniche potrei cercare di cantare per voi qualche canzoncina, ogni tanto".

Quel canoniche in luogo di canore ha suscitato un'ovvia ilarità.

scusa doc le tue cosa ???????????pic.twitter.com/EBB8HzSPic — BagnoTrash (@bagnotrash) June 29, 2023

Nelle stories successive, Antonella stessa ha ironizzato sulla sua gaffe spiegando di avere sbagliato.

L'ironia di alcuni utenti del web

Su Twitter, moltissimi utenti hanno ironizzato sulla gaffe commessa da Antonella Fiordelisi. Un utente con sarcasmo ha affermato: "Scusa Doc, cosa?". Un ulteriore utente ha sostenuto che al giorno d'oggi si possono laureare tutti se questi sono i risultati.

A fargli eco ci ha pensato un altro utente: "Menomale che è laureata". Un altro con ironia ha affermato: "Ma non è che Antonella voglia diventare suora?".

"Si, magari canterà in convento" ha risposto qualcun'altro. Tra i vari commenti, c'è anche chi ha consigliato all'influencer di trovarsi un lavoro anziché cantare per ingannare le giornate.

Antonella Fiordelisi è tornata single: addio ad Edoardo Donnamaria

Al Grande Fratello Vip 7 Antonella Fiordelisi aveva intrapreso una relazione con Edoardo Donnamaria: nonostante i numerosi litigi, all'esterno della casa di Cinecittà la coppia sembrava avere trovato un punto d'incontro e d'armonia.

Lo scorso 23 giugno, l'influencer ha però chiesto con sarcasmo ai follower se fosse normale che il fidanzato non voleva più condividere contenuti social di coppia. Il giorno seguente, in lacrime, Antonella ha insinuato di essere stata sfruttata da Edoardo per avviare la carriera di cantante e di essere di conseguenza stata lasciata dal compagno.

Dal canto suo, Donnamaria ha invece riferito di non avere più condiviso contenuti di coppia perché Antonella avrebbe un rapporto "tossico" con i social dicendosi comunque rammaricato del fatto che le cose tra di loro non fossero andate come sperato. A oggi, sulla coppia formata da Antonella e Edoardo sembra essere calato il gelo.