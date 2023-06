Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria potrebbero avere avuto una nuova discussione. Sabato 24 giugno, l'influencer salernitana ha postato su Instagram un video in lacrime in cui ha spiegato di essere stanca per la situazione che si è venuta a creare. Inoltre ha rivelato di sentirsi sfruttata e ha sostenuto di non essere più disposta a stare male per il fidanzato visto che ha dato il massimo nella relazione.

Fiordelisi in crisi con Edoardo

Su Instagram, Antonella Fiordelisi ha dato adito ad un duro sfogo. L'influencer salernitana si è mostrata in lacrime e ha affermato: "Non sto bene. Non ce la faccio più. Mi sento sfruttata sinceramente. E vedere che non si immedesimano in quello che ho fatto e continuo a fare per lui, mi fa stare male". Successivamente ha ribadito che la situazione non è affatto facile, anche perché si trova in una città che non è sua senza i suoi genitori e senza l'appoggio del fidanzato.

A tal proposito Antonella ha spiegato ai fan che la stava raggiungendo la sua migliore amica.

Antonella ha proseguito, rivelando che un conto è il mondo dei social e un conto è la vita privata. Stando alla sua versione dei fatti, Donnamaria l'avrebbe trattata male al culmine di una discussione: "Farmi trattare così, dopo che ho dato tutto e lo amo, anche no".

Antonella Fiordelisi fa una diretta Instagram in lacrime: “È partito tutto da lui. Mi sono sentita sfruttata per quel bacio sul palco di RTL, poi mi ha trattata di m****a” pic.twitter.com/iqIUoGIplo — disagiotv (@disagio_tv) June 24, 2023

Storia al capolinea?

Il nuovo litigio sarebbe scaturito da un bacio scambiato sul palco del Pizza Village di Napoli: al termine dell'esibizione di Edoardo Donnamaria, l'influencer è arrivata sul palco e lo ha baciato ma poi non l'ha trattata bene.

La 24enne ha riferito di essere stanca di essere trattata male da una persona alla quale ha dato tutto il suo amore. Poi ha chiesto ai fan della coppia di non scriverle più, perché il momento è piuttosto delicato.

Infine Antonella Fiordelisi ha affermato: "Ci ho messo tutto in questa storia e ho fatto di tutto per non farla finire, ma lui probabilmente mi tratta di proposito così perché vuole questo".

Il precedente

La crisi di coppia dei "Donnalisi" sembrava essere alle spalle, ma nell'aria c'era qualcosa che non andava. Nella tarda serata di ieri, Antonella Fiordelisi aveva pubblicato dei tweet in cui si chiedeva se era normale che il fidanzato non volesse farsi vedere con lei e pubblicare contenuti di coppia. A chi ha chiesto il motivo della scelta di Edoardo, l'influencer aveva parlato di motivi legati alla privacy.

Tuttavia, la 24enne era apparsa amareggiata tanto da essere arrivata alla conclusione che lei e Donnamaria sono due persone completamente diverse. Infine, Fiordelisi aveva sostenuto che alcuni amici di Edoardo si farebbero sentire ogni volta che la coppia vive un momento difficile.

Al contrario della fidanzata, Donnamaria ha preferito la via del silenzio.