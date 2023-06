L'ex concorrente del Grande Fratello Vip 7 Antonella Fiordelisi ha fatto un annuncio ai suoi follower: l'influencer vuole lasciare Twitter, perché ha notato che c'è troppa cattiveria sulla piattaforma. Inoltre la 25enne ha lasciato intendere di non vivere un momento facile, ma non ha specificato i motivi. In realtà non è la prima volta che Fiordelisi decide di "silenziare" Twitter, ma poi è sempre tornata dai suoi fan più fedeli.

La decisione di Fiordelisi

Nella giornata di giovedì 8 giugno, Antonella Fiordelisi ha ringraziato i suoi fan per l'affetto ricevuto durante un incontro.

L'influencer di Salerno ha spiegato che aveva bisogno di ricevere il calore dei fan: "Grazie a tutti, siete stati carinissimi". Successivamente però la 25enne ha annunciato di voler abbandonare il social di Elon Musk per un motivo ben preciso: "Troppe cattiverie qui. Non è bello soprattutto quando una persona non sta bene. Addio Twitter".

Troppe cattiverie qui! Non è bello soprattutto quando una persona non sta bene! Addio Twitter 🫶🏻 — Antonella Fiordelisi (@Anto_Fiordelisi) June 8, 2023

Al momento non è dato sapere perché Antonella ha deciso di allontanarsi dalla nota piattaforma social, visto che si è sempre dimostrata piuttosto attiva. Tuttavia, va segnalato che in precedente su Instagram aveva scritto una frase criptica che lasciava intendere di non vivere un momento facile: "Avrei bisogno di fiducia, stima e rispetto.

Sempre".

Le ipotesi di alcuni utenti del web

L'annuncio di Antonella Fiordelisi non è passato inosservato, tanto che in molti hanno avanzato delle ipotesi.

Secondo alcuni utenti, la 25enne potrebbe avere discusso con il fidanzato Edoardo Donnamaria anche se la coppia si è sempre dimostrata affiatata da quando è uscita dalla casa del Grande Fratello Vip 7.

Secondo altri utenti invece, l'influencer potrebbe esserci rimasta male per i commenti negativi apparsi sotto alcuni scatti per una campagna pubblicitaria di un noto brand. Nel dettaglio, Fiordelisi è stata criticata per aver modificato in modo eccessivo una delle sue foto.

Il commento sotto al post di Antonella Fiordelisi

Sotto al post di addio a Twitter da parte di Antonella Fiordelisi, i fan le hanno fatto sentire il proprio sostegno: "Amore mi dispiace".

Un altro utente ha scritto: "Fai bene Anto chi ti segue dai tempi di Instagram prima del Grande Fratello ci sarà sempre". Un altro utente ha esortato la propria beniamina a non prendersela per la cattiveria dimostrata da alcune persone. Un utente ha chiesto se la decisione fosse legata ad un presunto litigio con Edoardo, mentre un altro utente ha scritto: "Se per te dei consigli per il tuo bene in primis sono cattiverie allora c’è un problema di fondo, ascolta chi ti dice che stai sbagliando ogni tanto perché è la cosa più umana del mondo farlo".