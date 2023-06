Cosa succederà nelle nuove puntate di Beautiful in onda su Canale 5? Dopo aver lottato per la sua sopravvivenza ecco che Steffy si sveglia dal coma [VIDEO] ma non ricorda nulla. La sua memoria è cristallizzata e crede che Liam sia ancora suo marito. Deciso a non destabilizzarla, Liam le dà corda, senza accorgersi che Hope sta bruciando di gelosia. La perdita di memoria della giovane Forrester, ovviamente, è una panacea per Sheila, che in questo modo è certa di farla franca. Ma non solo: ora può presentarsi sotto una luca diversa a Steffy e provare a entrare una volta per tutte nella sua famiglia.

Tra non molto, però, Steffy inizierà a ricordare qualcosa, ma non di essere stata sposata con Finn. Liam, con grande delicatezza, le racconterà la verità.

Steffy perde la memoria: Beautiful anticipazioni nuove puntate

La sparatoria di Sheila ha causato una tragedia. Steffy ha rischiato di perdere la vita, mentre Finn è stato dichiarato morto. Nelle prossime puntate di Beautiful che andranno in onda su Canale 5, Liam starà accanto a Steffy e tra loro sarà intensissima la connessione. Del resto, non si sono mai lasciati veramente, nonostante abbiano preso strade diverse.

Hope soffrirà molto per questa situazione e temerà che Liam possa tornare da Steffy per l'ennesima volta, avendo capito di amarla più che mai.

Già troppe volte ha dovuto passare sopra il suo orgoglio e perdonare Spencer, lo farà anche stavolta?

Steffy è convinta che Liam sia ancora suo marito, avendo perso la memoria e lui la asseconda, con la paura che le sue condizioni possano peggiorare. Arriverà però il momento della triste confessione.

Liam dice a Steffy che Finn è morto nelle nuove puntate di Beautiful

Continuando con le anticipazioni di Beautiful vedremo Liam costretto a mettere al corrente Steffy della crudele realtà. Finn, suo marito, è morto e il responsabile è ancora a piede libero. Nonostante la confessione di Liam, la giovane Forrester non ricorderà nulla, con enorme sollievo di Sheila che, nel frattempo, sarà tornata nelle braccia di Deacon.

Anche se la perdita della memoria persiste, i medici rassicureranno i famigliari di Steffy: con il tempo, i ricordi torneranno. Sarà così che verrà dimessa e potrà tornare a casa che, tuttavia, non riconoscerà come sua. Liam a quel punto prenderà una decisione inaspettata.

Steffy e Liam passano la notte insieme: Beautiful nuove anticipazioni

Non sentendosi di lasciarla sola, Liam passerà la notte con Steffy, così da rassicurarla. Hope sarà furiosa e non condividerà questa scelta, avendo paura che Liam possa decidere di tornare con Steffy. A nulla serviranno le sue rassicurazioni, considerate inutili e ambigue.

Sheila invece sarà in un limbo, indecisa su come muoversi per non farsi scoprire. Le anticipazioni di Beautiful si faranno ancora più interessanti quando emergeranno dei dubbi sulla morte di Finn.