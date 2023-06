A Beautiful i colpi di scena sono all'ordine del giorno e le anticipazioni provenienti dagli Stati Uniti annunciano importanti risvolti nelle vicende che riguardano Steffy e Finn. Nelle puntate in onda in Italia Finn è stato dichiarato morto, ma in realtà è vivo e si trova con la madre Li, decisa a proteggerlo tenendolo in una camera segreta. Sheila, tuttavia, scoprirà i piani della donna e dopo essersi sbarazzata di lei prenderà in ostaggio il figlio. Nel frattempo Steffy, ignara di tutto, si troverà a Monaco, ancora traumatizzata dalla perdita del marito e non sarà facile per Finn riuscire a ricontattarla.

Solo dopo diversi ostacoli i due coniugi riusciranno a riabbracciarsi e lasciarsi questo incubo alle spalle.

Anticipazioni Beautiful: Sheila scoprirà che Finn è vivo

Le anticipazioni di Beautiful annunciano che Finn è vivo. Dopo aver certificato la sua morte in modo falso, Li prenderà il figlio e lo porterà in una camera segreta, prendendosi cura di lui con l'intento di proteggerlo. Il medico trascorrerà diverse settimane in coma, curato dalla madre, ma al suo risveglio dovrà combattere ancora contro Sheila. Quest'ultima, dopo aver rintracciato Li, riuscirà a tramortirla e a introdursi nella stanza di Finn, che ben ricorda di essere stato quasi ucciso dalla signora Carter. Tra Finnegan e Sheila ci sarà uno scontro, mentre Li riuscirà a svegliarsi e a chiedere aiuto a Bill.

Anticipazioni prossime puntate: Sheila ancora assetata di vendetta

Nelle prossime puntate di Beautiful, Li e Bill raggiungeranno l'appartamento in cui si trova Finn e a immobilizzare Sheila, legandola al letto in attesa dell'arrivo della polizia. A vigilare sulla signora Carter resterà Li, ma in quel momento arriverà Mike che riuscirà a liberare Sheila permettendole di cercare rifugio da Deacon.

Il tenente Baker riuscirà ad arrestare Mike e Finn sarà salvo. L'uomo ricorderà tutto della tragedia che lo ha colpito e che Sheila gli ha quasi tolto la vita. La prima cosa che farà Finn sarà cercare di mettersi in contatto con Steffy che lo crede ancora morto, ma non sarà facile. La figlia di Ridge si troverà a Monaco, in una clinica psichiatrica per superare il grave lutto che ha subito.

Arriverà un emozionante lieto fine per Steffy e Finn

Le anticipazioni di Beautiful rivelano che, nelle prossime puntate, Finn raggiungerà Monaco grazie al jet privato di Bill, visto che la moglie non riceve i suoi messaggi. L'uomo riuscirà a trovare Steffy in una chiesa, intenta ad accendere un cero in sua memoria e tra i due ci sarà un abbraccio molto commovente. Dopo aver ritrovato la sua amata Steffy, Finn riabbraccerà anche Taylor e Ridge che si troveranno lì con Hayes e Kelly. La famiglia Forrester felice al completo potrà fare ritorno a Los Angeles e lasciarsi quest'incubo alle spalle.