Le anticipazioni settimanali di Beautiful, relative alle puntate in onda dal 2 all'8 luglio 2023, vedranno Sheila sul punto di fuggire da Los Angeles. La donna si renderà conto che Steffy sta per recuperare la memoria e non vuole finire in carcere. Steffy ricorderà tutto e per questo pianificherà una trappola per Sheila, per poi consegnarla alla polizia. Intanto la tresca tra Eric e Donna continuerà.

Eric tradisce Quinn con Donna: anticipazioni Beautiful

Le nuove puntate di Beautiful in onda su Canale 5 la prima settimana di luglio, saranno ricche di colpi di scena.

Sheila Carter sarà consapevole che sarà solo questione di tempo prima che Steffy recuperi completamente la memoria. Sheila sarà anche tormentata dal rimorso ma, nonostante questo, vorrà vedere il piccolo Hayes.

Quinn confiderà a Carter di sentire la mancanza di Eric che ultimamente, sembra sempre più impegnato nel lavoro. La donna non sa che il marito la sta tradendo con Donna. Paris, invece, confesserà a Zende di essere innamorata di Carter.

Sheila vuole fuggire dalla città dopo la lite con Steffy

In Beautiful, Sheila deciderà di presentarsi a casa di Steffy, nonostante Deacon le consigli di non farlo. Tra le due donne andrà in scena uno scontro molto duro. Sarà Taylor a cercare di mediare tra loro.

Proprio mentre Sheila se ne starà andando, Steffy comincerà a ricordare qualcosa. Nel frattempo Zende spingerà Paris verso Carter, invitandolo a frequentarlo.

Quinn, a sua volta, inviterà Carter a frequentare una donna al di fuori della Forester Creations. Sheila, dopo la lite con Steffy, dirà a Deacon di voler lasciare la città.

Continuerà, però, a tenergli nascosto il suo terribile segreto. Neppure Deacon saprà che per mano sua, Steffy è rimasta ferita e Finn è morto.

Beautiful: Sheila nei guai, Steffy ha ricordato tutto e la vuole incastrare

Le anticipazioni sulle puntate in onda sino all'8 luglio, rivelano che Steffy, seppur ancora confusa, comincerà a ricordare qualcosa sulla sparatoria.

La lite avuta con Sheila le avrà acceso qualcosa e, con l'aiuto di Taylor e Ridge, comincerà lentamente a mettere insieme tutti i tasselli. A un certo punto ricorderà perfettamente quanto avvenuto nel vicolo. È stata Sheila a sparare a lei e a Finn. Steffy però, deciderà di non denunciare subito Sheila.

Prima di consegnarla alla polizia, vorrà tenderle una trappola. In sostanza, la vorrà vedere crollare nel momento in cui le dirà di ricordare ogni cosa. A questo punto, bisognerà capire se Sheila riuscirà a fuggire da Los Angeles prima che Steffy la incastri per l'omicidio di Finn. Per non perdersi nulla di ciò che avverrà in queste nuove puntate, si ricorda che Beautiful va in onda tutti i pomeriggi su Canale 5 a partire dalle 13:40.