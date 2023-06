Diverse novità arrivano dalle nuove puntate di Beautiful in programma dal 18 al 24 giugno sui teleschermi di Canale 5.

Le trame della soap opera ambientata in una casa di moda segnalano che Sheila Carter attenterà alla vita di Steffy Forrester in ospedale per impedirle di raccontare la verità sulla sparatoria, ma non ci riuscirà.

Beautiful: anticipazioni dal 18 al 24 giugno

Le anticipazioni di Beautiful riguardanti le puntate in programma dal 18 al 24 giugno rivelano che i familiari non avranno il coraggio di dire a Steffy che suo marito Finn è deceduto durante la sparatoria ad Il Giardino.

Taylor infatti crederà che sua figlia non sia ancora in grado di sopportare la cruda verità. Brooke, invece, non sarà d'accordo con la teoria della dottoressa Hayes e temerà che questa situazione possa compromettere il legame tra Brooke (Katherine Kelly Lang) e Liam (Scott Clifton).

Intanto Baker si recherà in clinica per sottoporre Steffy a un interrogatorio. L'ispettore cercherà di risvegliare i ricordi della paziente per acciuffare l'assassino di Finn. Tuttavia, la giovane avrà solo ricordi confuso di quella notte.

Sheila organizza un piano per uccidere Steffy

Sheila sarà terrorizzata dall'idea che Steffy possa incolparla della sparatoria e organizzerà un piano per ucciderla. Brooke e Taylor, invece, si confronteranno sulla possibilità di informare la sorella di Thomas della morte di Finn (Tanner Novlan).

In ospedale Eric apparirà molto preoccupato per le condizioni di Steffy, che non avrà ricordi della notte dell'aggressione e soprattutto della morte di Finn. La ragazza anzi addirittura crederà di essere ancora sposata con Liam.

Timorosa che Steffy possa recuperare la memoria, però, Sheila deciderà di intervenire prima che sia troppo tardi.

Quindi si introdurrà nella stanza d'ospedale di Steffy per manomettere i macchinari e provare così a eliminarla. Ma l'arrivo improvviso di Taylor impedirà alla consuocera di portare a termine il proprio piano.

Quinn crede di non riuscire a riconquistare la fiducia di suo marito

Intanto Quinn (Rena Sofer) crederà di non riuscire a riconquistare la fiducia di suo marito, mentre Bridget avvertirà la sua famiglia che Steffy è ormai in grado di ascoltare tutta la verità su Finn.

Per questo motivo Taylor, Ridge (Thorsten Kaye) e Thomas si recheranno nella stanza della congiunta decisi a svelarle la verità, ben consapevoli delle conseguenze. Alla fine, la giovane Forrester comincerà a ricordare qualcosa, situazione che indurrà Sheila (Kimberlin Brown) ad accelerare per trovare una via d'uscita al fine di non essere incolpata della sparatoria.