Prosegue su Canale 5 l'appuntamento della soap tv americana Beautiful, che viene trasmessa dal lunedì alla domenica con orario di inizio fissato alle ore 13:40. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 5 a domenica 11 giugno, Sheila salverà la vita a Taylor, la quale dopo avere salvato Carter perderà l'equilibrio e rischierà di morire. Inoltre Steffy si risveglierà dal coma davanti a Ridge, mentre il detective Baker interrogherà i presenti in ospedale per capire chi possa avere sparato a Finnegan e consorte.

Brooke ha paura che può essere successo qualcosa di grave a Ridge

Nelle puntate di Beautiful che saranno mandate in onda dal 5 all'11 giugno, Steffy si troverà priva di conoscenza in ospedale e le sue condizioni di salute risulteranno critiche. Ridge, Taylor e Thomas accorreranno subito da lei e confideranno che si possa svegliare, ma si chiederanno chi possa avere compiuto un gesto simile. Intanto Brooke si recherà nello chalet di Hope e Liam ed esternerà la preoccupazione che possa essere successo qualcosa al marito, in considerazione del fatto che non le risponde da tempo ai messaggi. I due però proveranno a rincuorarla.

Il detective Baker vuole capire chi ha sparato a Steffy e Finnegan

Secondo le anticipazioni televisive fino all'11 giugno, Deacon comunicherà a Sheila che Steffy è ricoverata, ma che al momento è viva.

La donna temerà che la giovane Forrester possa svegliarsi e raccontare tutto, pertanto andrà subito in ospedale. Sharpe andrà nell'abitazione di Hope e comunicherà anche a Liam e Brooke che Steffy e Finnegan sono stati sparati e di aver trovato i due ragazzi riversi per terra. La ragazza sta lottando tra la vita e la morte, ma suo marito invece è deceduto.

Nel frattempo Ridge, Taylor e Thomas spereranno in un pronto risveglio della loro amata. Li invece vieterà a Sheila di vedere per l'ultima volta Finnegan, nonostante i suoi ripetuti tentativi. In tutto questo Liam sarà disperato e temerà che la madre di sua figlia possa morire, mentre il detective Baker proverà a capire come si svolti i fatti e parlerà con tutti i presenti.

Tra le altre cose, Thomas manifesterà a Sheila la convinzione che dietro quanto successo a sua sorella e suo cognato ci sia proprio lei.

Taylor promette a Sheila di aiutarla a far parte della sua famiglia

In base agli spoiler della prossima settimana, Hope starà vicino a Liam e lo incoraggerà a non perdere la speranza. Intanto Thomas pure davanti alla madre ribadirà il suo pensiero. A questo punto Sheila correrà via. Taylor la seguirà e vedrà la donna sopra al cornicione, pronta a togliersi la vita. La dottoressa però non la farà cadere giù, ma perderà l'equilibrio e solo grazie al provvidenziale aiuto di Sheila non morirà. Le due donne si risolleveranno il morale a vicenda. Hayes addirittura dirà alla Carter che la aiuterà a fare parte della sua famiglia. Infine Liam e Hope si commuoveranno vedendo Steffy in coma, mentre Ridge andrà nella stanza di sua figlia e all'improvviso riprenderà conoscenza.