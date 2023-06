Can Yaman finisce "sotto accusa" dopo l'evento che lo ha visto protagonista al Festival del cinema e della tv di Benevento.

L'attore turco ha preso parte al Festival per ritirare un premio legato alla fiction "Viola come il mare", che nella passata stagione televisiva ha registrato ottimi ascolti in prime time. Tuttavia, stando a una segnalazione social riportata da Deianira Marzano, l'attore non sarebbe stato accogliente al massimo nei confronti dei fan che erano lì per lui.

La riconferma di Can Yaman con Viola come il mare 2 su Canale 5

Nel dettaglio, Can Yaman è stato premiato per la fiction Viola come il mare di Canale 5, che nella passata stagione televisiva, ha raggiunto una media di ascolti vicina ai tre milioni a settimana e picchi del 20% di share.

Un successo tale da spingere i vertici della tv commerciale a puntare ancora su questo prodotto: nelle prossime settimane, infatti, ripartiranno le riprese della seconda stagione di Viola come il mare, la cui messa in onda è in programma nel corso del 2024 in tv. Tuttavia, in queste ore, Can è finito al centro di alcune critiche dopo questo evento, così come riportato da Deianira Marzano sul suo profilo social.

Il divo turco Can Yaman finisce sotto accusa: la dura segnalazione social di Deianira

L'esperta di gossip ha pubblicato una segnalazione che le sarebbe stata mandata da una persona che a quanto pare lavorerebbe nel settore e sarebbe rimasta sorpresa negativamente dal modo di comportarsi del divo turco a questo evento.

Tutto parte da una serie di video circolati sui social, in cui si vede Can reagire male dopo essere stato strattonato da alcuni fan a questo evento. "Can Yaman è stato un gran maleducato, presuntuoso e arrogante sia con le persone che con gli organizzatori", ha svelato questa persona anonima, come riportato da Deianira Marzano.

'Un vero cafone senza sensibilità', arriva il pesante attacco contro Can Yaman

"Un vero cafone senza sensibilità", aggiunge ancora questa persona parlando di Can Yaman e del suo modo di comportarsi a questo evento che si è svolto a Benevento.

L'esperta di gossip napoletana ha aggiunto di aver ricevuto varie segnalazioni di questo tipo sul conto di Can Yaman dopo la partecipazione al Festival del cinema e della tv di Benevento, che la spingevano a credere a questa versione dei fatti.

Cosa succederà a questo punto? Il protagonista di Viola come il mare 2 deciderà di intervenire per fare chiarezza dopo le segnalazioni e i pesanti attacchi sul suo conto? Qualche novità potrebbe emergere nel corso delle prossime ore.