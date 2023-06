Da settimane si vocifera di una presunta crisi tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. In un'intervista rilasciata a 361 magazine, un amico della coppia ha smentito i rumor. Inoltre ha aggiunto che i "Prelemi" attualmente sono distanti solo ed esclusivamente per motivi legati agli impegni professionali. Di recente, anche il modello ha smentito un pettegolezzo che era circolato sul suo conto durante la trasferta di Formentera.

Giulia e Pierpaolo: parla Domenico Zambelli

Il nome di Domenico Zambelli non è molto conosciuto tra "le persone comuni" ma nel mondo dello spettacolo sì: oltre a essere l'assistente di Simona Ventura è un grande amico di Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi.

Zambelli attualmente si trova a Formentera per l'evento Vip Champion al quale ha preso parte anche Pierpaolo Pretelli. Intercettato da 361 magazine, l'amico di Giulia Salemi ha messo a tacere i rumor e ha ribadito che tra i "Prelemi" tutto procede a gonfie vele: "Distanti fisicamente ma uniti col cuore". Il diretto interessato ha anche riferito che la coppia attualmente è separata solo ed esclusivamente per motivi di lavoro.

In attesa della conferma dei due diretti interessati, i fan dovrebbero stare tranquilli e fidarsi delle parole di Zambelli.

'Prelemi': perché si era parlato di crisi

Le voci di crisi tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono nate casualmente dai motivi social di entrambi.

La coppia non si è mostrata più insieme come faceva sempre.

Inoltre alcuni esperti di gossip come Deianira Marzano, Alessandro Rosica e Amedeo Venza hanno riportato delle segnalazioni ricevute dai fan.

Secondo alcuni, Giulia aveva tolto il like a una foto del fidanzato. In un'altra segnalazione Pretelli avrebbe lasciato intendere di non vivere più nella casa di Milano dove viveva con Giulia.

Lo sfogo di Pierpaolo Pretelli

Nel frattempo, Pierpaolo Pretelli è finito al centro di un'altra diatriba mediatica ma stavolta ha deciso di intervenire per smentire.

Secondo quanto riportato da The Pipol Tv, il modello sarebbe stato immortalato in una foto di Giulia Accardi mentre effettuava dei bisognini in bagno a porta aperta.

Il diretto interessato su Instagram ha spiegato di non essere lui il ragazzo immortalato al bagno e ha precisato che determinate cose le fa solamente a porta chiusa. La stessa influencer Accardi ha prima spiegato di non avere mai conosciuto Pretelli, poi ha rimosso lo scatto.

In un secondo momento, è emerso che Giulia Accardi e Pierpaolo Pretelli si trovano a Formentera nello stesso gruppo di amici ma i due non conoscendosi non si sarebbero mai rivolti parola durante l'evento in programma alle Baleari.