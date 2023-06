Per gli amanti del Gossip ci sono delle succulenti novità sulla coppia formata da Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Deianira Marzano ha infatti riportato una segnalazione ricevuta da una fan, in base alla quale sembrerebbe che l'influencer italo-persiana abbia tolto il like ad una foto del fidanzato.

Stando ad un'altra segnalazione invece, la coppia avrebbe trascorso il week end separatamente.

La segnalazione riguardante i 'Prelemi'

Da quando Alberto Dandolo ha parlato di rottura tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, i fan dei due ex concorrenti del Grande Fratello Vip 5 sono in apprensione.

Ad alimentare le voci ci hanno pensato i due diretti interessati, poiché continuano a scegliere la via del silenzio.

Nella giornata di domenica 4 giugno, l'esperta di gossip Marzano ha così pubblicato una segnalazione ricevuta da una fan: pare che Giulia Salemi abbia tolto il like ad una foto di lui a torso nudo con solo l'asciugamano in vita.

Tra le segnalazioni che vanno a discapito della coppia, si parla anche di un week end trascorso separatamente: Giulia sarebbe stata Pantelleria con i suoi amici di sempre, mentre Pierpaolo si trovava in Spagna. Ovviamente, non è dato sapere se la "separazione" sia stata dovuta a impegni di lavoro presi in precedenza. Stando alla segnalazione di un altro utente, sembrerebbe infine che Pretelli abbia lasciato la casa di Milano dove viveva con Salemi: pare che il modello dorma in hotel.

I pro a favore di Giulia e Pierpaolo

Tuttavia, su Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli non ci sono solamente segnalazioni negative. Per esempio, un utente ha segnalato a Deianira Marzano che l'influencer italo-persiana, nel corso di una serata, ha indossato alcuni gioielli ricevuti in regalo dal fidanzato individuando nel gesto un modo per allontanare le voci di crisi.

L'esperto di gossip Alessandro Rosica invece, avrebbe confermato il momento di crisi nella coppia ma avrebbe rassicurato che i due starebbero cercando di recuperare il rapporto. Secondo lui, alla base dei litigi tra i "Prelemi" ci sarebbero delle reciproche mancanze di rispetto.

Lo sfogo della mamma di Salemi

Nei giorni scorsi, a rompere il silenzio sulla vicenda è stata la madre di Giulia Salemi Fariba Tehranidi spiegando di essere stata contattata telefonicamente da alcuni "fan" della coppia per sapere cosa stia accadendo.

A tal proposito la diretta interessata ha chiesto privacy sostenendo come chiunque ami una persona non ne invade la sfera intima.