Giulia Salemi sta diventando sempre di più un volto noto della televisione italiana. In particolare, la 30enne italo-persiana ha legato il suo nome al Grande Fratello Vip. Dapprima vi ha partecipato come concorrente, poi nella sesta edizione è stata al timone del GF Vip Party, mentre nella settima stagione del programma si è occupata dei social, leggendo in diretta i commenti degli utenti.

In queste settimane continua ad essere accostata anche al prossimo Grande Fratello che dovrebbe partire da settembre. Quale potrebbe essere il suo ruolo? In un primo momento sembrava potesse diventare opinionista, ma in queste ultime ore è emerso che quasi certamente verrà confermata come esperta dei social.

Il ruolo di Giulia Salemi nel prossimo Grande Fratello

La prossima edizione del Grande Fratello avrà come concorrenti un mix tra personaggi famosi e persone comuni. Giulia Salemi dovrebbe far parte del reality-show al fianco del conduttore Alfonso Signorini e di Orietta Berti, confermata nelle vesti di opinionista. Sonia Bruganelli, invece, dopo due edizioni dovrebbe lasciare il suo posto per occuparsi di altri progetti professionali.

Tornando all'influencer italo-persiana, Amedeo Venza non ha dubbi e su Instagram ha affermato: "Sarà ancora Giulia Salemi la commentatrice social del GF Nip e/o Vip. E ora è caccia agli opinionisti".

Inizialmente si era pensato che l'ex gieffina potesse subentrare a Sonia Bruganelli come opinionista.

Invece, tenendo conto di quanto riportato da Venza, pare che Salemi abbia convinto Alfonso Signorini come esperta dei social del reality-show di Canale 5, e per questo motivo sarebbe stata riconfermata in questa veste.

Giulia Salemi co-conduttrice di Gialappa's Show

In questi giorni Giulia Salemi sui social ha fatto una comunicazione importante per i suoi follower.

Tramite un video postato sul suo account ufficiale Instagram, la influencer 30enne ha svelato che domenica 11 giugno sarà co-conduttrice su Tv8 di Gialappa's Show. Giulia ha invitato i suoi fan a seguire il programma, affermando: "Preparatevi perché sarà una puntata folle, imprevedibile e imperdibile".

Prima dell'influencer italo-persiana, hanno partecipato alla trasmissione della Gialappa's Band Paola Di Benedetto e Melissa Satta. Le due showgirl hanno affiancato a turno il conduttore, il Mago Forest. Vedremo come se la caverà Giulia Salemi in questo nuovo ruolo.