I "donnalisi", fan della coppia nata nella casa del Grande Fratello Vip 7, sono preoccupati: nella giornata di ieri, 8 giugno, Antonella Fiordelisi ha deciso di cancellarsi da Twitter dopo aver fatto accenno alle cattiverie che circolerebbero sui social e ad un malessere personale. Da qualche ora, dunque, in rete si vocifera di una possibile crisi in corso tra l'influencer ed Edoardo Donnamaria, soprattutto a fronte delle parole "rispetto" e "fiducia" che lei ha usato negli ultimi messaggi che ha condiviso con i follower.

Aggiornamenti sui personaggi del Grande Fratello Vip

Nel giorno in cui Damiano e Giorgia Soleri si sono lasciati, Fedez e Luis Sal hanno litigato a distanza, Oriana è stata accusata di modificarsi troppo le foto e una coppia nata a Uomini e Donne Over ha divorziato, una concorrente del Grande Fratello Vip 7 ha lanciato strani segnali ai fan.

L'8 giugno scorso, infatti, Antonella ha pubblicato su Instagram una riflessione che ha subito messo in allarme i sostenitori del suo amore con Edoardo.

"Avrei bisogno di fiducia, stima e rispetto. Sempre", ha scritto Fiordelisi in una storia che tanti hanno ricollegato alla sua relazione con Donnamaria.

I diretti interessati, però, hanno preferito non esporsi più su quello che starebbe accadendo nel loro privato, ma questo silenzio non sta facendo altro che alimentare le chiacchiere su una possibile crisi in corso.

Lo sfogo della protagonista del Grande Fratello Vip

Travolta dall'affetto dei fan, poche ore dopo Antonella ha postato il seguente messaggio su Twitter: "Grazie a tutti per il sostegno di oggi, ne avevo bisogno".

La concorrente del Grande Fratello Vip 7, però, non è scesa nei particolari di quello che le è accaduto ma soprattutto non ha smentito in nessuno modo le voci che sono circolate sul suo rapporto con Edoardo.

Una teoria che hanno condiviso molti curiosi, infatti, è che tra i "donnalisi" potrebbe esserci stata una lite piuttosto seria e per questo motivo Fiordelisi avrebbe parlato di "bisogno di fiducia e rispetto".

Anche Donnamaria non ha proferito parola sui rumor che stanno impazzando sulla sua relazione, e questo atteggiamento non sta facendo altro che alimentare le chiacchiere e i sospetti di chi crede che ci sia maretta.

La decisione dell'inquilina del Grande Fratello Vip

A tenere accesi i riflettori sulla coppia ribattezzata "donnalisi", è stato il messaggio con il quale Antonella ha abbandonato Twitter la sera dell'8 giugno.

"Troppe cattiverie qui! Non è bello soprattutto quando una persona non sta bene. Addio Twitter", sono queste le parole che Fiordelisi ha usato prima di cancellarsi dal popolare social.

A suonare un po' strano ai fan è che l'influencer ha deciso di sparire poche ore dopo averli ringraziati per l'affetto che le avevano dimostrato in un momento di difficoltà: non si conoscono, infatti, i veri motivi che hanno spinto la concorrente del Grande Fratello Vip a rinunciare ad uno mezzi con i quali comunicava con i suoi sostenitori.

Per quanto riguarda Instagram, lì Antonella continua ad essere attiva e a pubblicare foto e storiedegli shooting che sta facendo a Parigi in questi giorni.

Di Edoardo, però, non c'è traccia da più di 48 ore e i fan iniziano a temere che possa essere successo qualcosa di serio tra i loro beniamini che apparivano affiatatissimi fino a pochissimo tempo fa.

Se Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sono tornati insieme dopo una brusca e mediatica rottura, Fiordelisi e Donnamaria sono finiti al centro del Gossip per una presunta crisi che avrebbe colpito il loro rapporto improvvisamente e per ragioni che non si conoscono ancora.