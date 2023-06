Sono passati pochi giorni da quando due protagonisti del Grande Fratello Vip 7 sono tornati alla ribalta mediatica per una rottura improvvisa e ricca di polemiche. Daniele e Oriana si sono lasciati un paio di settimane fa ma oggi, 5 giugno, si sarebbero già riavvicinati. L'esperto di Gossip Alessandro Rosica, infatti, ha usato i social network per far sapere che Dal Moro e Marzoli avrebbero deciso di darsi un'altra possibilità dopo essersi detti e rinfacciati di tutto.

Aggiornamenti sui personaggi del Grande Fratello Vip

Da giorni i fan del Grande Fratello Vip discutono dell'addio tra Oriana e Daniele, una rottura che è passata da messaggi social postati e poi cancellati ma anche da sfoghi in lacrime nelle room di Twitter.

Oggi, a distanza di circa due settimane da quando la venezuelana ha lasciato la casa del fidanzato con tanto di valigie al seguito, sul web si è sparsa una voce spiazzante su questa storia che sta appassionando fan e curiosi.

Tramite i suoi profili social, infatti, Alessandro Rosica ha dato un aggiornamento inaspettato sulla coppia che i telespettatori hanno ribattezzato "Oriele".

Nella tarda mattinata del 5 giugno, infatti, l'esperto di gossip ha postato il seguente messaggio: "Daniele e Oriana, dopo tutto ciò che si sono detti e fatti, ci stanno riprovando. Fonte ufficiale".

Risvolti inaspettati dopo il Grande Fratello Vip

Rosica ha anche aggiunto che in serata farà una diretta Instagram per raccontare cosa starebbe accadendo tra i protagonisti dell'ultima edizione del reality Mediaset, gli stessi che da giorni sono sulla bocca di tutti per come hanno usato i social network dopo la loro separazione.

I fan del Grande Fratello Vip hanno consolato Oriana che su Twitter piangeva per la rottura con Daniele, un addio che entrambi negano di aver voluto: lei ha fatto sapere di essere stata cacciata di casa dopo un litigio, lui che sarebbe stata la venezuelana a mollarlo in preda alla gelosia.

Quando sembrava vicina la fine degli "Oriele", ecco che l'esperto di gossip Alessandro spiazza tutti anticipando un'indiscrezione che approfondirà nelle prossime ore: la coppia avrebbe deciso di darsi un'altra possibilità forte del sentimento che è nato all'interno delle mura più spiate d'Italia qualche mese fa.

Il botta e risposta post Grande Fratello Vip

In questi giorni sono stati tanti gli sfoghi che Daniele e Oriana hanno avuto su Twitter o su Instagram: lui ha scritto tanti messaggi polemici e se l'è presa sia con l'ex fidanzata che i sostenitori della coppia (post rimossi qualche minuto dopo), lei è intervenuta in alcune room per raccontare la propria versione dei fatti e chiedere agli "Oriele" di non essere più taggata in video romantici perché le arrecava sofferenza.

Stando al rumor che Alessandro Rosica ha diffuso in rete nelle ultime ore, tra Dal Moro e Marzoli sarebbe già tornato il sereno e avrebbero accantonato tutte le cose poco carine che si sono detti a distanza.

Il veneto, in particolare, ha attaccato duramente l'influencer dicendo che sarebbe interessata solo ai follower e alla popolarità, e che quindi l'avrebbe preso in giro sin dall'inizio.

La diretta interessata ha sempre respinto questa accusa, anzi ha contrattaccato dicendo che sarebbe lei la "vittima" della situazione e che l'ex concorrente del Grande Fratello Vip non starebbe raccontando la verità sul loro rapporto.

Nell'attesa che sia Oriana che Daniele intervengano per confermare o smentire i gossip che li vorrebbero di nuovo in coppia, i curiosi attendono la diretta di Rosica per avere ulteriori aggiornamenti su uno dei legami più discussi dell'ultimo periodo.