Le coppie del Grande Fratello Vip continuano a far discutere: Oriana e Daniele si lasciano e si riprendono, Antonella ed Edoardo avrebbero litigato, Manuel e Lulù starebbero ancora insieme. Stando a quello che racconta Alessandro Rosica su Instagram, lo sportivo e Selassié non si sarebbero mai detti addio: l'esperto di Gossip sostiene che i due avrebbero vissuto una relazione segreta per oltre un anno, fatta di incontri segreti e zero interazioni social.

Aggiornamenti sui personaggi del Grande Fratello Vip

Dopo essersi occupato di Oriana e Daniele e della crisi che Giulia e Pierpaolo avrebbero già superato, Alessandro Rosica ha deciso di aggiornare i fan del Grande Fratello Vip su un'altra amatissima coppia che si è formata all'interno della casa più di un anno fa.

Stando a quello che l'esperto di gossip ha raccontato su Instagram il 10 giugno, tra due concorrenti della sesta edizione del reality Mediaset non ci sarebbe mai stata la rottura che entrambi hanno ufficializzato con comunicati e interviste.

Con un post e un paio di Stories che ha caricato sul suo profilo, il romano ha svelato che tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié non sarebbe mai finita, anzi i due avrebbero portato avanti una relazione in segreto per tantissimi mesi senza mai essere scoperti.

Le novità sul privato post Grande Fratello Vip

Nel primo pomeriggio di sabato 10 giugno, dunque, Alessandro Rosica ha reso noto il seguente retroscena: "Non possiamo più fare finta di niente".

"Abbiamo lavorato per mesi a questo super gossip e ora possiamo rivelarlo con certezza avendo le prove", ha proseguito il romano nel post Instagram che ha subito attirato l'attenzione dei fan del Grande Fratello Vip.

L'esperto di cronaca rosa, poi, ha fatto i nomi degli ex vipponi sui quali ha "indagato" per tanto tempo prima di scoprire come starebbero realmente le cose tra loro.

"Manuel e Lulù non si sono mai lasciati, si sono visti fino a poche settimane fa", ha fatto sapere Rosica che per scoprire tutto questo si sarebbe fatto aiutare dal collega Giuseppe Scuccimarri.

Nelle Stories che ha pubblicato in queste ore, inoltre, Alessandro aggiunge che Bortuzzo e Selassié avrebbero solo finto di interrompere la loro relazione: "Si sono visti e sentiti in segreto per più di un anno".

Il silenzio dei protagonisti del Grande Fratello Vip

Stando a quello che hanno raccontato Rosica e Scuccimarri sui social network, dunque, la coppia nata durante la sesta edizione del Grande Fratello Vip sarebbe ancora unita nonostante tutti pensassero il contrario da oltre un anno.

Era la primavera del 2022, infatti, quando Manuel annunciava la rottura con Lulù con un comunicato stampa: la ragazza, turbata dalla notizia, rilasciò diverse interviste tv nelle quali sembrava dare la colpa di tutto al padre dell'ormai ex fidanzato.

Anche l'esperto di gossip Alessandro sostiene che il signor Bortuzzo sarebbe ancora contrario a questa relazione, un atteggiamento che non sarebbe affatto cambiato con il passare dei mesi.

Per quanto riguarda i giovani protagonisti di questo "scoop", per ora non si sono ancora esposti per confermarlo o per smentirlo: i bene informati, però, fanno sapere di avere le prove degli incontri segreti che gli ex gieffini avrebbero avuto nell'ultimo anno.

Da quando si sono lasciati pubblicamente, inoltre, Lulù e Manuel non hanno ufficializzato altri rapporti d'amore: il nuotatore ha frequentato qualche influencer senza impegno, mentre la "fatina" Selassié è sempre stata lontana dalle riviste scandalistiche forse nella speranza di poter riconquistare l'amato Bortuzzo.