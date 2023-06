Lavori in corso per Il Paradiso delle signore 8, la seguitissima soap opera del pomeriggio di Rai 1, che tornerà in onda da metà settembre nella fascia del daytime.

Le sorprese non mancheranno e, al centro dell'attenzione, ci saranno le dinamiche dei personaggi storici della soap che andranno a convivere con quelle delle new entry che prenderanno parte al progetto.

Tra i volti storici della soap, spicca quello della contessa Adelaide, interpretata da Vanessa Gravina, la quale si presenterà con un nuovo look.

Cosa succederà ne Il Paradiso delle signore 8: le prime anticipazioni di settembre

Nel dettaglio, le prime anticipazioni su Il Paradiso delle Signore 8 rivelano che sono ripartite ufficialmente le riprese della nuova stagione.

I protagonisti della soap sono impegnati sul set dove, per tutta l'estate, si svolgeranno le registrazioni dell'ottavo capitolo, che andrà in onda da settembre in poi nella fascia del pomeriggio.

Le sorprese non mancheranno e, al centro dell'attenzione, ci saranno in primis le vicende della contessa, la quale tornerà ad essere uno dei volti di spicco della soap pomeridiana di Rai 1.

La contessa Adelaide ritorna e cambia look: anticipazioni Il Paradiso delle signore 8

Vanessa Gravina è già tornata sul set per girare le nuove puntate della soap e a, colpire l'attenzione dei fan, è stato un dettaglio che non è passato affatto inosservato.

La contessa Adelaide, in questa ottava stagione, si mostrerà al pubblico con un look diverso e totalmente nuovo. La contessa ha raccolto ulteriormente i capelli e, con questo nuovo aspetto, ha già conquistato i fan social della soap, i quali adesso attendono di vederla al più presto all'opera e scoprire come si comporterà.

Quali saranno gli intrighi e, i colpi di scena, che vedranno coinvolta la temutissima Adelaide in questo ottavo capitolo della soap di Rai 1?

Previsti nuovi ingressi nel cast della soap opera: anticipazioni Il Paradiso delle signore 8

In attesa di scoprirlo, le anticipazioni su Il Paradiso delle signore 8 rivelano che ci sarà spazio anche per il rientro in scena di Vittorio Conti e quello di Tancredi, alias Flavio Parenti, il quale ha spoilerato che ci saranno un bel po' di novità.

Non mancheranno i nuovi ingressi in questo ottavo capitolo della soap. Il primo è quello di Luca Ferrante che, dal suo profilo Instagram, ha postato uno scatto sul set de Il Paradiso, annunciando così l'inizio della sua nuova avventura.

Top secret, però, il personaggio che Luca andrà ad interpretare nel cast della soap: per scoprirlo bisognerà attendere metà settembre con le prime puntate in onda nella fascia pomeridiana di Rai 1.