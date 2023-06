Grande attesa per le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 8, la seguitissima soap opera del pomeriggio che tornerà in onda da settembre in poi in prima visione assoluta.

Le sorprese e i colpi di scena non mancheranno e, al centro delle trame continueranno ad esserci le vicende della contessa Adelaide.

L'attrice Vanessa Gravina è tornata sul set e, nel corso della prossima stagione verrà fatta chiarezza sul segreto custodito dalla donna.

Adelaide al centro delle trame de Il Paradiso delle signore 8 su Rai 1

Nel dettaglio, le riprese de Il Paradiso delle signore 8 sono ufficialmente iniziate e tra i volti di spicco della prossima stagione,c'è quello di Vanessa Gravina.

L'attrice continuerà ad essere il personaggio di punta di questa nuova stagione della soap che, anche quest'anno, ha saputo appassionare il pubblico di Rai 1, conquistando ottimi risultati d'ascolto.

La contessa Adelaide sarà protagonista indiscussa di tutta l'ottava stagione della soap e terrà banco in primis con le vicende legate al segreto che sarà al centro delle nuove trame e che, fino a questo momento, non ha ancora confessato a nessuno.

Il segreto di Adelaide terrà banco nelle nuove puntate de Il Paradiso 8

Sì, perché la settima stagione della soap si è conclusa con il ritorno della contessa in città dopo un lungo periodo di assenza.

La donna aveva svelato di essere in partenza per la Francia per stare vicino ad una sua amica in fin di vita ma, col passare dei giorni, Marcello ha scoperto che la donna aveva mentito.

Adelaide si trovava in Svizzera e, una volta messa alle strette dal compagno, ha confessato la verità. Peccato, però, che gli spettatori non siano stati messi al corrente del segreto della contessa che, ad oggi, continua ad essere avvolta nel giallo.

Perché la donna ha mentito? Non si esclude che Adelaide possa essersi comportata in quel modo perché nasconde un segreto ben più importante.

Adelaide ha nascosto suo figlio? La verità potrebbe emerge ne Il Paradiso delle signore 8

Il sospetto, infatti, è che la donna stia tacendo una verità importantissima legata al suo passato, la quale potrebbe essere legata ad un figlio segreto.

Non si esclude che, nel corso delle prossime nuove puntate de Il Paradiso delle signore, possa venir fuori che la donna in passato abbia dato in affidamento suo figlio ad una amica che, tuttavia, essendo in fin di vita le avrebbe chiesto di arrivare al più presto in Svizzera.

Insomma, la contessa potrebbe aver nascosto a tutti di essere mamma e quel figlio potrebbe essere di Umberto Guarnieri, il commendatore col quale la donna ha avuto una relazione di diversi anni, prima che lui perdesse la testa per la giovane e affascinante Flora Ravasi.