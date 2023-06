Il Paradiso delle signore 8 tornerà a settembre su Rai 1 con nuove puntate in prima visione assoluta. Tra i protagonisti che il pubblico ritroverà nella prossima stagione ci sarà senza dubbio Gemma, che nel finale andato in onda a maggio scorso ha ritrovato il suo amore per Marco. Tra i due ex fidanzati si è riaccesa la passione e di Sant'Erasmo ha ancora ricevuto la lieta notizia che diventerà padre. Tutto andrà come previsto per la coppia e ci sarà davvero il lieto fine? Intanto è confemata la presenza di Vittorio Conti, che continuerà a essere protagonista.

Marco e Gemma a un passo dalla felicità di una famiglia

Le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 8 vedono tra i protagonisti Gemma e Marco, che si sono ritrovati dopo una lunga distanza. Quando Di Sant'Erasmo ha visto l'ex fidanzata a un passo dall'altare con Roberto, non ha esitato a dichiararle i suoi sentimenti. In questa occasione Gemma ha voluto rivelare a Marco che il bambino che ha in grembo è suo. La ragazza ha spiegato di non averglielo detto prima per non obbligarlo a stare con lei solo per senso di responsabilità. I due si sono dichiarati amore reciproco, ma arriveranno a sposarsi e formare una famiglia? Questo è ancora presto per dirlo, ma potrebbe accadere qualcosa che distruggerebbe la felicità della coppia.

La gravidanza di Gemma potrebbe non andare come sperato

Il Paradiso delle signore 8 sarà ricco di emozioni per i telespettatori che attendono il seguito delle storie lasciate in sospeso nella settima stagione. Una di queste è quella di Marco e Stefania, che hanno messo da parte l'orgoglio e sono tornati insieme, in attesa del loro bambino.

Tuttavia qualcosa potrebbe andare storto nella gravidanza, visto che Gemma spesso ha avuto dei malori nel corso dei mesi precedenti. Una brutta sorpresa potrebbe distruggere l'armonia appena ritrovata dalla coppia e Gemma potrebbe affrontare il grande dolore dell'aborto. Se la ragazza dovesse perdere il bambino, la coppia potrebbe non reggere la sofferenza e Marco potrebbe decidere di lasciare Milano.

Poco prima di dichiararsi a Gemma il giornalista aveva annunciato il suo trasferimento negli Stati Uniti e per lui la lontananza potrebbe essere un modo per affrontare il dolore.

Vittorio Conti tornerà alla guida del Paradiso delle signore

L'ottava stagione de Il Paradiso delle signore vedrà tra i protagonisti assoluti anche Vittorio Conti, direttore del grande magazzino. Alessandro Tersigni ha messo subito a tacere le voci che volevano un suo ritiro dalla soap. L'attore di Vittorio Conti è già sul set delle nuove puntate e il suo personaggio sarà al centro dell'attenzione, pronto a fronteggiare la nuova e spietata concorrenza di Tancredi.