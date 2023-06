Emanuel Caserio è Salvatore Amato ne Il Paradiso delle Signore. Il suo personaggio è tra i più amati della soap opera e i telespettatori sperano di ritrovarlo anche nell'ottava stagione, confermata per settembre 2023. L'attore ha scritto però un post sui social che sta sollevando alcuni dubbi a riguardo.

Il Paradiso delle signore, Emanuel Caserio ringrazia la soap

Nel dettaglio, l’attore ha voluto ringraziare il cast e la produzione de Il Paradiso delle signore, nonché i tantissimi telespettatori che tanto amano questa soap opera, premiandola con ascolti record.

Caserio è ormai al sesto anno in cui è presente nella soap e in questo periodo ha stretto molti rapporti con i colleghi del set. Rapporti di lavoro trasformati in amicizie, sottolinea l'attore, che si ritiene molto fortunato a fare il lavoro che tanto ama.

Queste le parole di Emanuel Caserio: "Sento di dire grazie al Paradiso e a tutte le persone e i reparti che ci lavorano (tutti nessuno escluso) per tutto questo". Nel suo post, l'attore ha tuttavia sollevato dubbi sulla sua presenza nell'ottava stagione.

Salvatore ci sarà nella nuova stagione Il Paradiso delle signore su Rai 1?

Emanuel Caserio ha infatti scritto di essere in viaggio per Napoli, città nella quale sarà impegnato in un altro progetto.

Ciò ha allarmato i fan, che gli hanno chiesto se ci sarà comunque nell'ottava stagione de Il Paradiso.

L'attore ha tranquillizzato i suoi follwer, assicurando che Salvatore Amato sarà presente nelle nuove puntate in onda a settembre. Tuttavia, visto l'impegno su un altro set, non si esclude che lo spazio dedicato a Salvatore ne Il Paradiso delle signore possa essere ridotto.

Nel frattempo, arrivano altre anticipazioni sugli episodi inediti.

Anticipazioni Il paradiso delle signore 8: nuovi spoiler

A settembre tornerà in onda Il Paradiso delle signore [VIDEO] come sempre su Rai 1 e iniziano ad arrivare le prime anticipazioni sui prossimi episodi. Si scoprirà il segreto di Adelaide, che per ora ha condiviso solo con Marcello.

Nel frattempo, Agnese e Armando saranno pronti per la loro partenza verso Londra, dove li aspettano Tina e Sandro. Ma non è finita qui.

Ezio potrebbe dare l'addio per raggiungere la sua Gloria dopo aver scoperto le bugie di Veronica, mentre Gemma e Marco dovranno organizzare i preparativi per il loro inaspettato matrimonio. E poi ancora ci saranno sorprese anche per il commendator Umberto Guarnieri, come ha spoilerato di recente Roberto Farnesi.

Insomma, sarà una stagione ricchissima di nuove trame e sorprese quella de Il Paradiso che andrà in onda dopo la pausa estiva e che terrà compagnia ai telespettatori per un ben po' di mesi.