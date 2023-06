I fan de Il Paradiso delle Signore possono già iniziare a prepararsi per l’imminente arrivo dell'ottava stagione. Sebbene la messa in onda sia prevista soltanto per il mese di settembre, i primi aggiornamenti sulle riprese ci arrivano direttamente dagli attori che collaborano allo show.

Filippo Scarafia ha postato una foto, sul suo profilo ufficiale Instagram, dove ha confermato la presenza di alcuni personaggi della soap opera milanese: nello scatto fatto sul set de Il Paradiso delle Signore erano presenti Alessandro Tersigni e Pietro Masotti, oltre altri attori.

Il Paradiso 8: Vittorio Conti e Marcello Barbieri ci saranno

Filippo Scarafia, conosciuto per la sua interpretazione di Roberto Landi, ha condiviso una foto sulla sua pagina Instagram, che mostra alcuni dei suoi colleghi sul set dell’ottava stagione. Grazie a questa immagine, è stato possibile capire che Vittorio Conti (interpretato da Alessandro Tersigni) e Marcello Barbieri (interpretato da Pietro Masotti) faranno ancora parte del cast, insieme ai personaggi di Irene Cipriani (Francesca Del Fa), Salvatore Amato (Emanuel Caserio) e Clara Boscolo (Elvira Camarrone).

Ma non è finita qui. Ci sono già state anticipazioni riguardo ai personaggi che faranno il loro ingresso nell’ottava stagione de Il Paradiso delle Signore.

New entry nel cast de Il Paradiso delle signore: Luca Ferrante

Tra le new entry del cast de Il Paradiso delle signore, spicca il nome di Luca Ferrante, già conosciuto dai fan di altre serie tv come "CentoVetrine" dove ha interpretato Matteo De Gregorio e "Un posto al sole", dove si è calato nel ruolo di Lorenzo.

Una delle anticipazioni più importanti riguarda il ritorno di un personaggio molto amato dai fan della soap opera milanese: Italo, il maggiordomo di Villa Guarnieri interpretato da Mauro Negrini.

Ma cosa accadrà nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore? Una cosa è certa: ci sarà ancora la “guerra” fra i due negozi d’abbigliamento rivali, il grande magazzino di Conti e quello gestito da Tancredi e Matilde. Come sempre, non mancheranno colpi di scena e sorprese: i fan non vedono l’ora di immergersi ancora una volta nel meraviglioso universo de Il Paradiso delle Signore.

Chi è Luca Ferrante

Luca Ferrante è un attore e un doppiatore italiano, nato a Roma il 1°novembre 1979: figlio d'arte, ha seguito le orme del padre, noto attore e doppiatore Pieraldo Ferrante. Dopo aver studiato recitazione presso l'Accademia nazionale d'arte drammatica di Roma e seguito un seminario teatrale diretto da Nikolay Karpov, il giovane attore ha cominciato la sua carriera recitando in uno spot pubblicitario per "Tronky", seguito da altri marchi noti, come "Olio Bertolli" e "Nutella".

Luca Ferrante ha iniziato a farsi conoscere dal grande pubblico, con la sitcom "Jimmy Factory - Hot 2" andata in onda su Sky, nella quale ha recitato in un ruolo principale. L'attore ha poi lavorato come doppiatore di popolari telefilm, come "Streghe", "Smallville" e "Medium", guadagnando molta esperienza nel campo della recitazione.

La sua carriera è decollata quando ha ottenuto il ruolo di Matteo De Gregorio nella celebre soap opera di Canale 5, "CentoVetrine". Questo lavoro l'ha reso molto popolare in Italia e gli ha permesso di lavorare con molti attori di talento.

Nel corso degli anni, Matteo ha continuato a recitare in numerosi ruoli, nelle fiction tv e nel cinema, dimostrando la sua versatilità e la sua abilità ad adattarsi a qualsiasi ruolo. Nel 2007, ha recitato come protagonista nel videoclip di Silvia Salemi, intitolato "Ormai" e diretto da Giorgio Pasotti. L'anno successivo, è entrato nel cast della soap opera di Rai 3 "Un posto al sole". Oltre alla sua carriera come attore, Ferrante è molto orgoglioso della sua famiglia. È legato sentimentalmente all'attrice Eleonora Di Miele, con la quale ha avuto due figli.