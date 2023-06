Cosa accadrà nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 8? La messa in onda della soap opera è confermata da metà settembre nella fascia del pomeriggio e, intanto, emergono le prime indiscrezioni su quello che succederà.

Tra i volti in bilico nel cast della prossima serie, spicca quello di Massimo Poggio, alias l'interprete del tenebroso Ezio Colombo, il quale potrebbe uscire di scena dalla soap opera.

A rischio la presenza di Ezio nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 8 su Rai 1

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la programmazione de Il Paradiso delle signore 8 rivelano che la soap sarà trasmessa da settembre in poi su Rai 1 ma, intanto, sono già iniziate le riprese.

Tra coloro che, al momento, risultano essere in bilico, spicca il nome di Massimo Poggio, l'attore che da diverse stagioni veste i panni di Ezio Colombo.

In questi giorni, mentre sono riprese le registrazioni delle nuove puntate della soap opera pomeridiana di Rai 1, ecco che l'attore ha postato sui social un messaggio in cui annuncia di essere in procinto di iniziare una nuova avventura su un altro set.

Ezio potrebbe uscire di scena dal cast de Il Paradiso delle signore 8

"Sono iniziate le riprese di Best Friend Forever una black comedy", ha svelato Massimo Poggio sui social che per il momento non ha fatto minimamente cenno alle nuove riprese de Il Paradiso delle signore.

Di conseguenza, non si esclude che nel corso della prossima stagione della soap opera pomeridiana di Rai 1, l'attore possa uscire di scena dal cast della soap.

Il sospetto maggiore, al momento, è che Ezio possa abbandonare Milano per trasferirsi negli Stati Uniti d'America, dove si trovano sua figlia Stefania e la sua ex compagna Gloria.

Tra i ritorni certi e stabili in questa nuova stagione de Il Paradiso delle signore, invece, figura quello di Adelaide.

Adelaide confermata nel cast de Il Paradiso delle signore 8

Il personaggio interpretato da Vanessa Gravina continuerà ad essere uno dei volti i spicco di questa ottava serie della soap opera pomeridiana che, lo scorso anno, ha registrato ascolti record con picchi superiori al 24% di share in daytime.

Le vicende della contessa saranno pronte a tenere banco per tutta l'ottava stagione della soap: Adelaide sarà al centro delle trame in primis per quel segreto che, fino ad oggi, non ha ancora svelato e confessato a nessuno, fatta eccezione per il suo amato Marcello.

Qualcosa che potrebbe essere legato al passato della contessa e ad una delle sue precedenti relazioni: la verità verrà a galla nel corso delle nuove puntate previste da settembre in poi su Rai 1? I fan della soap opera sperano vivamente di sì.