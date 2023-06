L'appuntamento con Il Paradiso delle signore 8 riparte a settembre su Rai 1 e, al centro delle trame, ci saranno le novità legate alle vicende di Umberto e Adelaide.

I due continueranno ad essere protagonisti indiscussi della seguitissima soap del pomeriggio che, nella passata stagione televisiva, ha saputo appassionare una media di quasi due milioni di fedelissimi al giorno.

Le sorprese non mancheranno e, a tal proposito, non si esclude che il commendatore Guarnieri possa rimettersi in gioco per cercare di conquistare il cuore della contessa.

Umberto e Adelaide al centro delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore

Nel dettaglio, le riprese delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 8 proseguono a ritmo serrato e in questi giorni i protagonisti sono ritornati sul set per girare le scene che andranno a comporre le prime puntate della prossima stagione.

Confermatissima la presenza di Roberto Farnesi e Vanessa Gravina, rispettivamente Umberto e Adelaide nel cast della soap opera.

I due saranno ancora al centro delle dinamiche della soap opera, complice quel segreto che la contessa ha taciuto a tutti nella passata stagione, il quale potrebbe venire prepotentemente a galla nel corso dell'ottava serie in onda da settembre in poi in prima visione assoluta su Rai 1.

Adelaide nasconde un segreto su Umberto ne Il Paradiso 8?

E, in una recente intervista, Roberto Farnesi non ha escluso che il suo Umberto possa in qualche modo essere collegato a quel segreto [VIDEO] che custodisce Adelaide.

La contessa, quindi, potrebbe aver nascosto a tutti qualcosa di importante sul conto del suo ex uomo, col quale ha vissuto una lunga e intensa storia d'amore durata svariati anni, prima che Umberto decidesse di troncare la relazione per mettersi con la giovane Flora Ravasi.

Un duro colpo per Adelaide che, col passare del tempo, ha ritrovato la serenità e la felicità al fianco di Marcello Barbieri.

Umberto potrebbe voler riconquistare Adelaide ne Il Paradiso delle signore 8

Tuttavia, nel corso delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 8, potrebbe esserci il colpo di scena inatteso. Non si esclude che Umberto possa rimettersi in gioco e cercare così di riconquistare nuovamente il cuore della sua ex donna.

Del resto, già sul finale della passata stagione, Umberto ha iniziato ad avere dei dubbi su Flora, al punto da rimandare le nozze, che sono poi slittate a "data da destinarsi".

Nel corso della prossima stagione della soap opera, ecco che Umberto potrebbe ritrovarsi in guerra con il suo nemico Marcello, pur di riuscire a riconquistare ancora una volta il cuore della contessa Adelaide che, a quel punto, potrebbe ritrovarsi a dover fare una scelta importante.