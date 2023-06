Enrico Papi ha ricevuto un rimprovero dalla regia durante l'ottava puntata dell'Isola dei Famosi. Tutto è accaduto sul finale di puntata, quando i telespettatori erano in attesa del verdetto del televoto. Dal momento che la busta non arrivava, l'opinionista ha chiesto alla conduttrice se poteva andare a cercarla ma mentre vagava per lo studio una voce gli ha chiesto di tornare seduto.

Il rimprovero nei confronti di Papi

L'ottava puntata dell'Isola dei Famosi è stata ricca di colpi di scena ed è stato decretato anche il primo finalista.

A notte fonda mentre i telespettatori attendevano il verdetto dell'ennesimo televoto, Enrico Papi ha ricevuto un rimprovero dalla regia.

Scendendo nel dettaglio, in studio Ilary Blasi stava aspettando la busta ma non arrivava, quindi l'opinionista ha chiesto di andare a recuperarla. A un certo punto un ragazzo è sceso dalle scale e ha dato la busta col verdetto a Enrico Papi, ma nel mentre una voce ha urlato: "Siediti".

Alvin sbotta con l'opinionista durante una prova

Nel corso dell'ottava puntata Enrico Papi è stato rimproverato anche da Alvin.

I concorrenti si sono sfidati per essere candidati al televoto di prima finalista. Durante la prova di apnea tra Helena Prestes e Pamela Camassa, la prima è uscita sconfitta perché è rimasta meno tempo sott'acqua.

Nel momento in cui Pamela è stata indicata come prima candidata al televoto per raggiungere il primo posto di finalista, Papi è intervenuto e ha messo in dubbio la veridicità della prova: secondo lui, Helena è andata in apnea mentre Pamela è rimasta fuori dall'acqua per tutto il tempo.

A quel punto è intervenuta Ilary Blasi che ha chiesto se doveva chiamare in ballo il notaio.

Tuttavia, la conduttrice ha fatto notare che tale prova si è svolta sempre in quella maniera da anni. Alvin dall'Honduras ha chiesto la parola e ha sbottato con Papi: "Lo svolgimento della prova è in due step. La prova è valida. Helena ha deciso di andare in apnea, ma è una sua scelta. Mi dispiace per te Enrico, ma la prova è valida”.

Le voci su Enrico Papi

Poco dopo l'inizio dell'Isola dei Famosi si è mormorato di alcune frizioni tra Enrico Papi e Ilary Blasi. Stando ai rumor, i vertici avrebbero richiamato l'opinionista invitandolo ad essere meno invadente.

Il diretto interessato dopo avere ricevuto il Tapiro da Striscia la Notizia ha rivelato di essersi sempre mostrato senza filtri davanti al piccolo schermo. Dunque, tutto ciò che gli passa per la testa lo mette in pratica. Al tempo stesso, Papi ha smentito di avere discusso con Blasi e di essere stato "minacciato" di essere sostituito dal reality show: "Lo so non sono normale, ma sono fatto così".