Durante l'ottava puntata dell'Isola dei Famosi, in onda lunedì 5 giugno su Canale 5, Gianmaria Sainato è stato protagonista di un episodio particolare: il modello è scoppiato a piangere dopo aver visto delle bistecche cotte alla griglia. I naufraghi hanno avuto la possibilità di mangiare, grazie al sacrificio di Luca Vetrone che ha accettato di rasare i propri capelli a zero.

Le lacrime di Gianmaria

Gianmaria Sainato durante la puntata di ieri è scoppiato in lacrime. Il motivo? Lo Spirito dell'isola ha chiesto a Luca Vetrone di effettuare un sacrificio: se avesse rasato i capelli a zero, i naufraghi avrebbero potuto mangiare delle bistecche alla griglia.

Nel momento in cui Luca ha accettato, il modello ha pianto. La scena non è passata inosservata ai presenti in studio, tanto che la conduttrice ha affermato: "Ma si è commosso? Sta piangendo". In un secondo momento Gianmaria ha chiesto se una delle bistecche fosse per lui e avvicinandosi alla griglia ha espresso il suo desiderio: "Per me cottura media". A quel punto Alvin è intervenuto e con ironia ha affermato: "Fai una cosa torna dagli altri perché la griglia ti sta dando la testa".

Ovviamente, Sainato insieme agli altri naufraghi hanno avuto la possibilità di mangiare la carne.

Tutte le domeniche a casa della nonna! #Isola pic.twitter.com/5vHezIxUNW — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) June 5, 2023

Sainato e Mazzoli contro Helena

Gianmaria Sainato è stato protagonista anche di un botta e risposta con Helen Prestes.

Il modello ha sostenuto che la compagna d'avventura su Playa Sant'Elena avrebbe fatto una promessa ma non l'avrebbe mantenuta: pare che Helena abbia giurato che non avrebbe più discusso con i naufraghi. Essendosi sentito preso in giro, Gianmaria ha deciso di schierarsi con il resto del gruppo. Ma non è tutto, perché durante le nomination Sainato ha detto di non credere al fidanzamento tra Helena e Caro: il modello ha sostenuto di avere ricevuto una confidenza dalla compagna d'avventura nel quale avrebbe detto di essere innamorata del suo ex.

Tale versione è stata confermata anche da Marco Mazzoli durante il suo turno di nomination.

Corinne Clery dallo studio invece, ha smentito la versione di Gianmaria sostenendo che Helena sia follemente innamorata del suo attuale compagno.

Gianmaria e Helena al televoto

Al termine del giro di nomination, i concorrenti finiti al televoto sono Helena Prestes e Gianmaria Sainato.

I due naufraghi si giocano la permanenza all'interno del reality show: il meno votato finirà in un'altra isola dove è finita Nathaly Caldonazzo. Quest'ultima nell'ottava puntata è stata eliminata contro Fabio Ricci, ma in un secondo televoto flash per decidere chi doveva restare sull'altra isola, il verdetto è stato completamente ribaltato.