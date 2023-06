Nel corso dell'ottava puntata dell'Isola dei Famosi, in onda lunedì 5 giugno su Canale 5, Helena Prestes ha ricevuto una proposta di fidanzamento da Carlo. Al momento delle nomination, Gianmaria Sainato ha sollevato dubbi: il modello ha sostenuto di avere ricevuto una confidenza dalla compagna d'avventura, in cui avrebbe detto di essere ancora innamorata del suo ex.

La proposta di Carlo

Carlo ha deciso di volare in Honduras per fare una sorpresa alla fidanzata Helena.

Dopo l'arrivo su Playa Fantasma con la collaborazione degli autori, il giovane ha deciso di chiedere alla modella di essere ufficialmente la sua fidanzata.

Dunque, ha nascosto dentro un cofanetto un anello; la concorrente per trovarlo ha dovuto superare una sorta di prova.

Nel momento in cui Helena ha ricevuto la proposta di fidanzamento è apparsa emozionata e ha risposto di "sì".

I dubbi di Gianmaria

Durante le nomination Gianmaria Sainato ha rivelato un pettegolezzo di gossip ricevuto da Helena Prestes. Secondo il racconto del modello, la compagna d'avventura mentre erano in esilio su Playa Sant'Elena avrebbe fatto una confidenza su Carlo: "Mi ha detto che si conoscono solo da tre mesi e che ama un altro uomo". Incalzato dalla conduttrice, Gianmaria ha aggiunto ulteriori dettagli: "Lo conosce da appena tre mesi, non è normale". ll diretto interessato ha ribadito che Helena avrebbe confidato di essere ancora presa dal suo ex con la quale è stata insieme 8 anni.

Gianmaria ha spiegato che quando era in esilio, Helena ha riferito che in Brasile il fidanzamento ufficiale ha lo stesso valore di un matrimonio. Per questo motivo è rimasto spiazzato quando la compagna d'avventura ha risposto "sì" alla proposta. Infine Sainato si è lasciato scappare una battuta anche sul gioiello regalato da Carlo: "L'anello sembra uscito dalle patatine".

Corinne Clery smentisce Sainato

Corinne Clery dallo studio dove viene condotta l'Isola dei Famosi ha chiesto di intervenire e ha smentito categoricamente la versione di Gianmaria Sainato: "Non è vero nulla". L'attrice ha spiegato che Helena ha detto di aver amato alla follia il suo ex con quale è stata 8 anni ed ha sofferto, poiché quest'ultimo ha avuto un figlio da un'altra donna.

Al tempo stesso ha raccontato di avere ritrovato la serenità al fianco di Carlo. Dunque, Corinne ha lanciato una frecciatina a Gianmaria: "Se è un serpente? Sì, ha detto una bugia".

Al momento della nomination di Marco Mazzoli, però, il naufrago ha raccontato una versione molto simile a quella di Sainato: Helena lontana dalle telecamere avrebbe detto di essere ancora innamorata del suo ex e di non considerare Carlo, poiché si conoscono solamente da tre mesi.