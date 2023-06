Prosegue su Canale 5 la messa in onda della soap opera 'La Promessa'. Le anticipazioni del 12 e 13 giugno rivelano che in queste puntate Jana si ritroverà a chiedere aiuto a Manuel, finendo per partire insieme a lui alla volta de La Puebla.

Mentre la salute di Simona non sembrerà migliorare, la famiglia Lujan riceverà la visita di Conrado che metterà a dura prova i nervi di Donna Cruz, in special modo per quanto apprenderà sulle indagini. Leonor, invece, incontrerà Teresa e la sua gelosia divamperà.

Anticipazioni del 12 giugno: Don Alonso in bancarotta, Simona non migliora

Brutte notizie per Don Alonso, il quale si ritroverà a navigare in cattive acque finanziarie. Davanti alla bancarotta del marito, Cruz non se ne starà di certo con le mani in mani, intervenendo in prima persona, ma facendo in modo che suo padre, il barone, non intervenga nella faccenda. Catalina non potrà che essere d'accordo con la matrigna, per una volta e cercherà di spingere suo padre a non prendere soldi dal suocero.

Nel frattempo l'attenzione si focalizzerà sulla domestica Simona che ha contratto una gravissima malattia e lotterà fra la vita e la morte. Molti temeranno che la cuoca della tenuta stia per passare a miglior vita, mentre Jana nutrirà ancora delle speranze.

In particolare, quest'ultima sarà certa di avere la soluzione per salvare Simona, ma la difficoltà starà nel trovare la medicina, nonché l'adrenalina.

Intanto una spietata Leonor, che nutre sentimenti di gelosia per Mauro, incontrerà la nuova domestica di Jimena, ovvero Teresa, la quale sta insieme all'uomo di cui ha perso la testa.

La promessa, spoiler 13 giugno: la visita di Conrado innervosisce Donna Cruz

Nella puntata di martedì 13 giugno, si avranno non pochi problemi nel trovare la medicina che possa salvare la vita alla cuoca della tenuta. Mentre Simona continuerà a lottare fra la vita e la morte, Jana si farà venire in mente un'altra soluzione per raggiungere la lontana 'La Puebla' in cui si trova l'adrenalina: in particolare chiederà aiuto a Manuel Lujan, ma senza avere la minima idea del fatto che dovrà volare insieme a lui per raggiungere quel paese e scovare un medico disposto ad aiutare Simona.

Nel frattempo la situazione con il barone, che diventerà ancora più ossessivo del solito, non farà altro che mettere a dura prova la sopportazione di Pia.

La domestica prenderà la decisione di assentarsi, in via temporanea, dalla tenuta della famiglia Lujan. La visita di Conrado, invece, non farà felice Donna Cruz, anzi: il fatto che l'uomo non voglia chiudere le indagini, infatti innervosirà Ezquerdo.