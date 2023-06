Nella puntata de La Promessa che andrà in onda mercoledì 28 giugno alle ore 14:45, Teresa affronterà Leonor sulla relazione con Mauro. Intanto, il duca de Los Infantos prometterà la dote di sua figlia Jimena al patto che quest'ultima sposi il signorino Manuel, figlio di Cruz. Successivamente, Manuel decollerà di nascosto destando la preoccupazione della sua famiglia, mentre Maria indagherà sull'infanzia del giovane Curro. Infine, Pia riceverà un regalo da parte di Candela per il bimbo che porta in grembo che la commuoverà. Invece, Catalina riceverà i complimenti da suo padre per la sua capacità di gestire la delicata situazione economica della tenuta.

Cruz vuole che Manuel sposi Jimena per la sua dote

Alonso vuole che Manuel sposi Jimena, infatti riferirà a sua moglie che il duca de Los Infantos è disposto a cedere la dote di sua figlia Jimena soltanto se le faranno sposare il primogenito della marchesa, Manuel. A questo punto, Cruz deciderà di sfruttare la situazione a proprio vantaggio consapevole che la ragazza, essendo vedova, non riuscirebbe a trovare facilmente un nuovo pretendente, nonostante la ricchezza della sua famiglia. Nel frattempo, Teresa confesserà a Leonor di essere venuta a conoscenza della sua relazione e le chiederà di non spezzare il cuore del buon Mauro.

Maria indaga sull'infanzia di Curro e sul passato di Eugenia

Successivamente, Maria, ormai complice di Jana, inizierà ad indagare per conto della sua amica sulle origini di Curro.

Nello specifico, la domestica interpellerà Romulo chiedendogli quando il ragazzo farà ritorno al palazzo, ma il maggiordomo andrà su tutte le furie quando la ragazza cercherà di ottenere informazioni sulla madre del signorino, Eugenia. Nel contempo, Manuel de Lujàn decollerà in gran segreto per prendere parte alla competizione per aggiudicarsi la coppa de Los Predoches lasciando tutta la famiglia nell'angoscia.

Alonso si congratula con Catalina per il lavoro ne La Promessa

Catalina riuscirà ad ottenere il fieno per il bestiame della tenuta e, quando Alonso apprenderà il lavoro svolto dalla figlia, si congratulerà con lei per aver saputo fronteggiare una situazione economica delicata per il palazzo. Intanto, Candela regalerà a Pia delle scarpette che ha ricamato ai ferri per il figlio che porta in grembo commuovendo la governante che la ringrazierà con un abbraccio molto affettuoso. Infine, in cucina, Teresa scoppierà in lacrime davanti a Simona e Candela rivelando loro che la sua relazione sentimentale con Mauro è giunta al termine, senza, però, spiegarne i motivi.