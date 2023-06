La soap opera La Promessa su Canale 5 sta piacendo molto al pubblico, che spera in un prosieguo anche dopo i mesi estivi. Le trame iniziano a entrare nel vivo, con Jana alla ricerca del fratello e della verità sul suo passato e Manuel innamorato di lei, ma pressato dagli obblighi della famiglia. Nelle prossime puntate ci sarà spazio per parlare anche di Pia che è costretta a interrompere la gravidanza. Sarà Jana a darle una mano. Nel frattempo Teresa fa una scoperta che rimescola le carte in tavola. Di seguito le anticipazioni.

La Promessa su Canale 5: cosa succede nelle prossime puntate

Purtroppo i genitori di Manuel versano in cattive acque e l'unica soluzione per non fallire è quella di un matrimonio combinato. Manuel scopre così che i suoi genitori intendono farlo sposare con la vedova del fratello anche contro la sua volontà. Il giovane è innamorato di Jana.

Nel frattempo Jana continua imperterrita a cercare il fratello scomparso e crede che si tratti di Curro. Jimena, intanto, coglie in flagrante Mauro e Leonor, che rischiano così di essere scoperti: come faranno a mantenere segreta la loro relazione?

I sospetti di Jana nei nuovi episodi La Promessa

Da quando è arrivata alla villa con il benestare del marchese, Jana ha un solo obiettivo: trovare il fratello.

La giovane cameriera è convinta che sia Curro. Quando i due hanno occasione di parlare faccia a faccia, lui le assicura che è impossibile che si siano conosciuti in passato e che abbiano un legame: sarà vero o nasconde qualcosa?

Continuando con le anticipazioni, Jimena chiede a Manuel di poter volare con lui, ormai certa che dovrà seguire il volere dei suoi genitori e sposarlo, sebbene controvoglia.

L'improbabile coppia fa dunque una gita nel cielo, ma si rivela un disastro.

Alla villa regna il caos quando Catalina mette in dubbio le buone intenzioni di Cruz rivolgendo le sue perplessità al padre, che vuole a ogni costo che Manuel sposi Jimena per ottenere la dote che risolverebbe i loro gravi problemi economici. Intanto anche un'altra protagonista si appresta ad affrontare uno dei giorni più brutti della sua vita.

Anticipazioni La Promessa su Canale 5: Jana aiuta Pia

Non si risolverà bene la complicata situazione di Pia, che è rimasta incinta contro il suo volere. Jana non la abbandona e le fa conoscere una ex suora che pratica interruzioni di gravidanza. Sembra essere l'unica soluzione praticabile e Pia, con una scusa, si assenta per qualche giorno.

I guai non sono finiti, perché il segreto di Jana rischia di venire alla luce dopo che Teresa scopre per puro caso l'anello di Tomas e la foto dietro il battiscopa della stanza della giovane protagonista.