Cosa succederà nelle nuove puntate de La Promessa in onda prossimamente su Canale 5? Le anticipazioni spagnole sulla seguitissima soap del pomeriggio rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Leonor e Mauro, dato che i due si renderanno conto di essere protagonisti di un amore impossibile.

Spazio anche alle novità legate alle vicende di Jana: la donna verrà ingannata dalla perfida Jimena e si ritroverà costretta a dover lasciare il palazzo per qualche tempo, ignara di quello che la donna ha organizzato per lei.

Leonor e Mauro costretti a lasciarsi: anticipazioni La Promessa

Nel dettaglio, le anticipazioni delle prossime puntate de La Promessa in onda su Canale 5, rivelano che Leonor si renderà conto di provare un sentimento sempre più forte nei confronti di Mauro.

La figlia del barone, però, è consapevole del fatto che Mauro sia solo uno dei servi del palazzo di suo padre: in un primo momento proverà a sfidare tutto e tutti per questo amore, salvo poi fare un passo indietro.

Leonor, infatti, deciderà di non arrendersi e cercherà in tutti i modi di uscire allo scoperto con Mauro, con la speranza che questa storia possa essere accettata dalla sua famiglia.

Ad un certo punto, però, complici anche i timori dello stesso Mauro, Leonor si ritroverà costretta a fare un passo indietro.

L'addio tra Leonor e Mauro: anticipazioni spagnole La Promessa

Le anticipazioni delle prossime puntate de La Promessa rivelano che la donna si renderà conto di non poter portare avanti questa relazione con Mauro, motivo per il quale deciderà di andare via definitivamente dal palazzo.

A quel punto, quindi, Leonor deciderà di convocare Mauro per metterlo al corrente della sua scelta e dirgli addio per l'ultima volta.

La donna annuncerà la sua partenza per Parigi: ha deciso di andare lì per studiare moda e in tal modo provare a lasciarsi alle spalle questo amore impossibile, che non potrebbe avere mai un futuro.

Un duro colpo per Mauro che, tuttavia, non potrà fare altro che accettare la decisione della donna e lasciarla andare via.

Jana costretta a lasciare il palazzo: anticipazioni La Promessa nuove puntate

E poi ancora, le anticipazioni delle prossime puntate de La Promessa rivelano che ci sarà spazio anche per l'uscita di scena di Jana dal palazzo.

La donna, ingannata, verrà invitata ad andare per qualche giorno presso l'abitazione dei genitori di Jimena: qui crederà di dover fare da "dama di compagnia" alla donna ma in realtà verrà sfruttata nei campi.

Un duro colpo per Jana che, in quei giorni, si ritroverà a fare i conti con un lavoro massacrante e quando ritornerà nuovamente al palazzo apparirà fortemente debilitata.