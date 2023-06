L'appuntamento con La promessa prosegue la propria messa in onda su Canale 5 e, le anticipazioni delle nuove puntate spagnole che andranno in onda tra qualche mese in tv, rivelano che ci sarà spazio per una morte misteriosa.

Il barone Juan farà perdere le sue tracce di punto in bianco: l'uomo sparirà dal palazzo e, nessuno dei suoi familiari, saprà che cosa gli è successo.

A distanza di alcuni giorni, però, la verità verrà a galla e sarà a dir poco sconcertante tanto da mettere nei guai Pia e Jana.

La sparizione del barone Juan: anticipazioni La Promessa

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate spagnole de La Promessa rivelano che il barone proverà a usare la sua forza anche con Teresa, un'altra delle ancelle che vivono nel suo palazzo.

L'uomo verrà beccato da Pia nel momento in cui proverà ad abusare di Teresa. In seguito a questo episodio del barone Juan si perderanno le tracce in maniera misteriosa: nessuno saprà che fine ha fatto l'uomo all'interno del palazzo ci sarà una grande preoccupazione per quanto è successo.

La marchesa darà il via subito alle indagini e alle ricerche per scoprire la verità sul padre, con la speranza di poterlo rivedere sano e salvo.

Il barone Juan ritrovato morto: anticipazioni spagnole La Promessa

Le anticipazioni delle nuove puntate spagnole de La Promessa, però, rivelano che l'esito di queste indagini sarà a dir poco nefasto.

La polizia, a distanza di giorni dalla sparizione dell'uomo, ritroverà il suo corpo all'interno della sua vettura precipitata in un burrone: il barone è morto e, in un primo momento, si crederà che l'uomo sia stato vittima di un incidente fatale, che gli è costato la vita.

La notizia sconvolgerà gli abitanti del palazzo: la marchesa sarà a dir poco distrutta da questo lutto e, in un primo momento, preferirà non mettere al corrente suo fratello Manuel su quanto è accaduto.

Jana e Pia rischiano di finire nei guai: anticipazioni La Promessa puntate spagnole

Ma qual è la verità che di nasconde dietro questa clamorosa morte?

Le anticipazioni della soap opera La Promessa rivelano che, ben presto, si scoprirà come sono andati i fatti.

Ad uccidere l'uomo è stata Pia che, dopo aver subito per gli anni gli abusi da parte del barone, ha deciso di vendicarsi. La donna, però, non ha fatto tutto da sola: a darle una mano ci hanno pensato Jana, Maria e Teresa. Ora le quattro donne rischiano di ritrovarsi nei guai nel caso in cui tutta la verità su questo omicidio dovesse venire a galla.