L'appuntamento con La promessa prosegue con successo su Canale 5 e, le anticipazioni spagnole delle prossime puntate, rivelano che ci sarà spazio per diversi colpi di scena.

Al centro dell'attenzione ci saranno in primis le vicende di Pia, la quale scoprirà di essere in dolce attesa del suo primo figlio e le sue condizioni di salute finiranno per preoccupare Jana.

Pia scopre di essere incinta: anticipazioni La Promessa nuove puntate

Nel dettaglio, le anticipazioni spagnole delle prossime puntate de La Promessa destinate alla fascia pomeridiana di Canale 5 rivelano che ci sarà spazio per una novità importante legata alle sorti di Pia.

La donna, infatti, si ritroverà per l'ennesima volta nel mirino del barone e sarà vittima delle sue avance, alle quali non riuscirà a sottrarsi.

Il colpo di scena, però, ci sarà qualche tempo più tardi, quando Pia farà una scoperta che la lascerà profondamente senza parole.

Nel corso dei prossimi appuntamenti con la soap opera pomeridiana di Canale 5 Pia scoprirà di essere incinta del suo primo figlio.

Jana preoccupata per Pia: anticipazioni spagnole La Promessa

Un vero e proprio choc per Pia che, a quel punto, si ritroverà in difficoltà e non saprà come affrontare la situazione.

Al suo fianco, in questo momento così delicato della sua vita, ci sarà Jana che si mostrerà particolarmente preoccupata per le condizioni di salute della sua amica.

Intanto Pia metterà subito in chiaro le cose: non intende svelare pubblicamente che quel bambino che porta in grembo è frutto delle violenze subite dal barone.

E poi ancora, le anticipazioni riguardanti le prossime puntate de La Promessa in onda su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Manuel.

L'uomo, infatti, si ritroverà a dover fare i conti con un matrimonio combinato dalla sua famiglia con la ricca Jimena, al quale non potrà sottrarsi.

Manuel convola a nozze con Jimena: anticipazioni spagnole La Promessa

Di conseguenza, Manuel si ritroverà a convolare a nozze con la donna, nonostante sia consapevole del fatto che non è lei la donna che gli fa battere il cuore.

Un duro colpo in primis per Jana che, a quel punto, si ritroverà a dover prendere atto di questa clamorosa novità che segnerà per sempre la fine della sua relazione con Manuel.

I due riusciranno a ritrovarsi oppure dopo questo matrimonio, Jana dovrà mettersi l'anima in pace e dimenticarsi definitivamente del suo grande amore? Lo scopriremo nel corso dei prossimi appuntamenti di questa fortunata stagione de La Promessa che, tutti i giorni, sta appassionando una media di oltre 2,2 milioni di fedelissimi spettatori su Canale 5.