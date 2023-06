Le anticipazioni de La Promessa dal 12 al 16 giugno sono ricche di sorprese e di colpi di scena per i personaggi di questa soap opera che ha conquistato il pubblico Mediaset. Le condizioni di salute di Simona non faranno altro che peggiorare e i medici saranno chiari: la ragazza ha pochissime possibilità di salvarsi. I suoi cari saranno molto preoccupati e si stringeranno intorno a lei per farle coraggio. Sarà Jana ad aprire uno spiraglio di speranza per Simona, ricordandosi di un rimedio del quale le aveva parlato un medico presso il quale aveva prestato servizio.

Tuttavia, il tempo corre veloce e le possibilità che la giovane ce la possa fare sono ridotte a un lumicino. Nel frattempo, ci sarà spazio anche per un romantico bacio.

La Promessa, trame e anticipazioni dal 12 al 16 giugno 2023

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di giugno de La Promessa raccontano che Simona non accenna a migliorare. I suoi preoccupanti sintomi che la costringono a letto sono dovuti all'idropisia, ovvero una raccolta di liquido nelle cavità sierose corporee. La situazione è grave e i medici non lasciano speranze per la poverina. A quel punto, ecco che Jana si ricorda di un episodio risalente al periodo in cui lavorava per un medico. Il dottore aveva curato un malato con la stessa patologia, che riuscì a salvarsi grazie alla somministrazione dell'adrenalina: come fare per procurarsela?

La Promessa, puntate al 16 giugno: Jana e Manuel provano a salvare Simona

Jana non perde tempo e chiede a Manuel di partire subito per cercare l'adrenalina. Il loro viaggio è anche l'occasione per capire che sono attratti l'uno dall'altra. Nonostante ciò, Jana ha paura dei suoi sentimenti e, avendo già sofferto troppo, si allontana respingendo la corte di Manuel.

I due arrivano poi nel luogo designato e riescono a comprare l'adrenalina, l'ultima speranza per poter salvare Simona. Tornati alla Promessa, ecco che il medicamento viene somministrato e come grande gioia Simona mostra i primi timidi segnali di miglioramento.

Nel frattempo, come svelano le anticipazioni delle nuove puntate La Promessa, ci sarà un romantico bacio tra Teresa e Mauro.

I due vengono però sorpresi da Romulo, che non apprezza affatto la cosa, rimproverando il giovane e invitandolo a comportarsi con più rigore. Ci sarà poi un'accusa infamante da parte di Pia, che infangherà il nome del barone, senza sapere che le sue parole avranno serie conseguenze.

La Promessa, spoiler puntate giugno

Ebbene sì, il barone prometterà di vendicarsi della sua accusatrice, alla quale si aprirà un periodo buio. Nei prossimi episodi della soap La Promessa in onda a giugno su Canale 5, Cruz e Alonso proveranno a convincere Manuel ad abbandonare la sua passione per il volo, così da prendere le redini della famiglia. Manuel sarà preoccupato per i sospetti sul suo conto riguardo la morte del fratello, avvenuta in circostanze misteriose e dovrà cercare di dimostrare la sua innocenza.