Come finisce la prima stagione de la soap La promessa? Cosa succederà negli episodi conclusivi della soap opera? Le anticipazioni rivelano che ci saranno un po' di colpi di scena in primis nel rapporto tra Manuel e Jana.

Dopo l'incidente che azzererà la memoria dell'uomo, Jana si ritroverà a dover fare i conti con un uomo completamente cambiato e si renderà conto che per lei è giunto il momento di voltare pagina definitivamente.

Spazio anche alle vicende di Pia: la donna si ritroverà vittima di un malore e scoprirà di essere stata avvelenata.

Jana rinuncia a Manuel: anticipazioni La Promessa finale prima stagione

Nel dettaglio, le anticipazioni sul finale della prima stagione de La Promessa in onda su Canale 5 rivelano che Manuel prenderà sempre più le distanze da Jana e inizierà a trattarla in maniera fredda e distaccata.

La donna si renderà conto che, dopo l'incidente, nulla potrà tornare più come prima: Manuel è completamente un burattino nelle mani di sua moglie Jimena, la quale lo obbligherà a fare tutto ciò che vuole.

Di conseguenza, Jana deciderà di farsi da parte e di rinunciare a quello che fin dal primo momento è apparso con un amore impossibile.

La donna farà un passo indietro e si renderà conto del fatto che nulla potrà cambiare questa situazione: lui è l'erede della famiglia Lujan mentre lei resterà per sempre la serva del palazzo.

Pia viene avvelenata: come finisce La Promessa

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché nel finale della prima stagione de La Promessa ci sarà spazio anche per un malore improvviso che avrà come protagonista Pia.

La donna si sentirà male e, dopo essersi sottoposta ai dovuti accertamenti medici, scoprirà di essere stata avvelenata.

Il medico consiglierà a Pia di stare molto attenta a ciò che beve e mangia all'interno del palazzo, dato che qualcuno potrebbe somministrarle delle sostanze nocive a sua insaputa.

Chi è questa persona che sta mettendo in bilico la salute di Pia e, soprattutto, per quale motivo vorrebbe farla fuori per sempre dal palazzo?

La richiesta di Candela e Simona: anticipazioni La Promessa finale prima stagione

E poi ancora, le anticipazioni su come finisce la prima stagione de La Promessa su Canale 5, rivelano che Candela e Simona decideranno di impegnarsi con la lettura: vogliono poter leggere in maniera più scorrevole e così chiederanno a Gregorio il permesso per dedicarsi qualche ora in più all'istruzione.

Insomma, un finale ricco di sorprese quello della prima stagione anche se i fan possono stare tranquilli: la soap, in Spagna, è stata già rinnovata per un nuovo ciclo di episodi che andranno a comporre la seconda stagione, prevista successivamente anche in Italia.