Nella puntata de La Promessa che andrà in onda venerdì 9 giugno su Canale 5 alle ore 14:45, Alonso riunirà tutta la servitù dopo il delitto di Tomas e l'arresto di Lola per parlare con loro.

Simona continuerà ad ammalarsi tanto che Candela inizierà a temere il peggio. Così, Jana proporrà un rimedio naturale per alleviare le pene della cuoca, ma non avrà successo. Mauro avrà un chiarimento con la signorina Leonor. Nel frattempo, Jilmena abbandonerà il palazzo senza avvisare nessuno per tornare a casa sua. Nella parte finale, il dottore arriverà per visitare Simona, mentre Manuel rifiuterà l'aiuto di Cruz.

Infine, il comandante Funes informerà Jana che chi ha incastrato Lola ha anche lei nel mirino.

Alonso ammonisce la servitù dopo l'arresto di Lola

Nella prima parte della puntata de La Promessa, il marchese richiamerà all'ordine la servitù per evitare che inutili pettegolezzi possano mettere in cattiva luce la famiglia Lujan dopo l'arresto di Lola (che è stata accusata dell'omicidio del signorino Tomas). Nel frattempo, la cuoca del palazzo continuerà a stare molto male e Candela inizierà ad aver paura per la salute, mentre Jana si proporrà di preparare un rimedio naturale per guarire Simona, ma Pia non sarà d'accordo e vorrà aspettare l'arrivo del dottore. Quest'ultimo, però, tarderà ad arrivare.

Mauro ha un confronto con Leonor ne La Promessa

Successivamente, Mauro dovrà fare i conti con i propri sentimenti: ama perdutamente Leonor, ma l'arrivo di Teresa (la sua fidanzata) metterà il suo cuore in subbuglio. Per questo motivo, il lacchè del palazzo avrà un confronto con la signorina Lujan confessandole il suo amore, tuttavia penserà che il suo posto sia accanto alla sua fidanzata, arrivata dal paese per accudire Jilmena.

Successivamente, Leonor inizierà a trattare male Mauro per vendicarsi ed inoltre confiderà alla moglie del defunto Tomas i suoi tradimenti con la domestica.

Jilmena abbandona La Promessa e torna dalla famiglia

Nella parte finale della puntata de La Promessa, Jilmena, delusa da quanto appreso, abbandonerà la tenuta Lujan e tornerà dalla sua famiglia senza avvertire nessuno della sua partenza.

A questo punto, la marchesa Cruz si dirigerà al palazzo dei duchi per negare qualsiasi tradimento di Tomas e salvare, così, la sua famiglia dal disastro economico. Intanto, Manuel rifiuterà l'aiuto di sua madre, mentre Simona riceverà finalmente la visita del dottore che non darà buone notizie. Infine, il comandante Fusur tornerà da Jana per metterla in guardia: chi ha incastrato Lola ha anche la signorina Exposito nel mirino e si trova ancora nel palazzo.