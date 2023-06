La promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14:45 su Canale 5, così come sulla piattaforma streaming Mediaset Play Infinity. Gli spoiler dello sceneggiato di stampo spagnolo raccontano che Cruz sgriderà la domestica Lola, ma Jana non sarà d'accordo e difenderà l'inserviente calamitandosi l'inimicizia della marchesa. Cruz, come spiacevole conseguenza, licenzierà Exposito ma quest'ultima deciderà di rimanere ugualmente alla tenuta vogliosa di portare a compimento il suo piano di rivalsa contro i Lujan. Manuel, nel mentre, salirà su un velivolo prodotto da lui stesso al fine di fornire un piccolo omaggio a Jimena e Tomas per le loro nozze.

Qualche istante dopo la partenza, però, il volo perderà quota e Manuel finirà per precipitare a terra: ciò spingerà Jana a estrarre il ragazzo dalle lamiere salvandogli la vita. I presenti rimarranno piacevolmente colpiti del gesto eroico di Exposito, specialmente il marchese Alonso che offrirà alla ragazza una cospicua somma di denaro come ricompensa. Jana, infine, rifiuterà tali soldi barattando gli stessi con la riammissione in pianta stabile come domestica a La Promessa, col marchese che accetterà di buon grado tale proposta reintegrando di fatto l'inserviente.

Cruz rimprovererà Lola ma Jana difenderà la domestica

Le trame de La Promessa svelano che l'obiettivo di Jana di integrarsi nella tenuta al fine di scoprire se tra i Lujan si nasconde suo fratello rapito anni prima proseguirà imperterrito, sebbene una presa di posizione di Cruz parrà sulle prime mandare per aria il piano della ragazza.

La matriarca, difatti, bacchetterà Lola, ma Jana non sarà d'accordo e spontaneamente difenderà la collega dinanzi alla stessa Cruz, con quest'ultima che mal tollererà l'insubordinazione di Exposito e finirà per licenziarla. Jana, però, deciderà di rimanere ugualmente alla tenuta.

Jana salverà la vita a Manuel

Manuel è rimasto parecchio affascinato da Jana e, nei prossimi episodi de La Promessa, deciderà di salire sopra un velivolo di sua costruzione al fine di omaggiare con alcune acrobazie aeree il matrimonio tra Tomas e Jimena.

Qualcosa, una volta in volo, andrà storto e il velivolo perderà presto quota finendo per precipitare rovinosamente in terra. Manuel, dopo la caduta, rimarrà incastrato tra le lamiere e a correre a dargli una mano sarà Jana, la quale lo tirerà prontamente fuori dal velivolo salvandogli di fatto la vita.

Gesto eroico che lascerà piacevolmente colpiti i presenti, su tutti il marchese Alonso che offrirà a Exposito come ricompensa una lauta somma di denaro. Jana, in ultimo, preferirà rifiutare i soldi barattandoli con una riammissione in pianta stabile nella tenuta, così tornerà a essere una domestica de La Promessa.