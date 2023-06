Causa decesso di Silvio Berlusconi, il palinsesto di Canale 5 è variato. La Promessa, così come Terra amara, non sono previste nelle giornate del 12, 13 e 14, per cui c’è stato uno slittamento nella programmazione. Tuttavia le vicende della tenuta spagnola proseguiranno e lo faranno sotto nuovi colpi di scena.

Le anticipazioni del 19-20 giugno rivelano che l'oppressione di Manuel, costretto a occuparsi della tenuta di famiglia, non farà altro che aumentare quando gli sarà negato di prendere parte a un evento di aerei. La salute di Simona continuerà a destare preoccupazione, in quanto la cuoca non darà segni di miglioramento.

L'accusa pesante, lanciata da Pia, innervosirà il barone, che dapprima minaccerà la domestica per poi lasciare la tenuta. Donna Cruz non farà che domandarsi che cosa sia accaduto al padre, seppur la sua centrale preoccupazione sia quella di non far arrestare il figlio Manuel dal sergente Funes.

Mentre Mauro inviterà la fidanzata Teresa a contenersi con i baci, soprattutto quando lavorano, alla tenuta arriverà il giovane Curro.

Anticipazioni La Promessa del 19 giugno: arriva Curro, il possibile fratello di Jana

Jana riuscirà a procurarsi la cura per salvare Simona, ma non sembrerà fare effetto. La salute di Simona non accennerà a dare segni di miglioramento, così tutti saranno preoccupati per la cuoca, che potrebbe morire.

I problemi della famiglia Lujan impensieriranno Catalina, la quale inviterà il padre a mettere in vendita il palazzo di Madrid. Peccato che Don Alonso non avrà alcuna intenzione di dar via alcuna sua proprietà.

Jana dovrà occuparsi di ripulire l'hangar. Sarà così che la ragazza trascorrerà del tempo con Manuel, parlando dei rispettivi sogni nel cassetto.

In questo modo il figlio di Don Alonso racconterà alla domestica della sua passione per l'aviazione e di come vorrebbe mollare ogni cosa per dedicarsi solamente a questa. Poco dopo alla tenuta arriverà un giovane di nome Curro, nonché nipote del barone, che in realtà potrebbe essere il fratello di Jana.

La Promessa, spoiler 20 giugno: il barone minaccia Pia e se ne va

L’accusa di essere uno stupratore, lanciate da Pia, non faranno altro che scatenare l’ira del barone. Quest’ultimo arriverà al punto di intimidire la domestica e lascerà la tenuta. Incuriosita dalla partenza improvvisa del barone, Donna Cruz interrogherà Pia, chiedendole se conosce la ragione che ha spinto suo padre ad andarsene, ma la domestica farà finta di non sapere niente.

Mauro, dopo essere stato richiamato, chiederà a Teresa di non baciarlo più quando si trovano a lavoro. Nel frattempo Simona non riuscirà più a starsene seduta nella sua camera, perciò farà ritorno in cucina, fra i fornelli.

Donna Cruz cerca di depistare il sergente

Un imminente evento aereo intrigherà Manuel, al punto che vorrà prendervi parte con il proprio mezzo, ma Romulo glielo sconsiglierà. Al figlio di Donna Cruz non andrà giù il fatto che debba obbligatoriamente prendersi carico della tenuta in seguito alla morte di Tomas. Intanto le indagini del sergente Funes proseguiranno e Manuel verrà interrogato. Siccome i sospetti su il figlio saranno troppi, Cruz proverà a convincere il sergente che la vera assassina sia Lola, ma non riuscirà nell’intento, visto che secondo Funes la ragazza avrebbe usato un coltello da cucina piuttosto che un tagliacarte. Intanto, frugando all’interno dei cassetti di Simona, Petra finirà per scovare una scatola di medicinali.