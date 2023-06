La nuova soap La promessa prosegue con i suoi appuntamenti pomeridiani su Canale 5. Le anticipazioni delle nuove puntate che andranno in onda dal 5 al 9 giugno rivelano che Cruz tenterà d'incastrare Jana per l'omicidio di Tomas. Cruz chiederà infatti a Petra di nascondere l'arma del delitto in camera di Jana. La ragazza però si accorgerà casualmente della presenza del taglierino nel suo letto e nasconderà per bene l'attrezzo. Il suo atteggiamento violento farà però si che il sergente decida di farla rinchiudere in una stanza per tutta la notte.

Spoiler La Promessa, nuove puntate: Manuel furioso con il sergente

Tutto prenderà il via quando Funes scoprirà che in realtà, Tomas nn è stato ucciso nel luogo in cui è stato ritrovato. Il sergente inizierà a perquisire tutta La Promessa. La marchesa, sconvolta dalla notizia, chiederà a Petra di ripulire la sua stanza e di nascondere l'arma del delitto in camera di Jana. Maria informerà Jana delle ultime novità e quest'ultima si precipiterà in camera sua per prendere la fede di Tomas. Scuotendo il letto però, la ragazza farà cadere il taglierino nascosto da Petra sotto ordine di Cruz.

Nel tentativo di nascondere il taglierino, Jana desterà i sospetti del sergente. Funes farà rinchiudere la ragazza all'interno di una stanza, ma quando Manuel scoprirà cosa starà accadendo diventerà una furia contro il sergente.

Petra continuerà a maltrattare Jana, fino a quando non troverà il taglierino che aveva nascosto nel suo letto e correrà a riferirlo alla Signora Marchesa.

Funes crede che Manuel sia implicato nell'omicidio di Tomas

Cruz continuerà a chiedere al figlio di sposare Jimena, in modo tale che la sua famiglia possa risollevarsi dai problemi economici.

Il sergente inizierà a sospettare di Manuel, desideroso di diventare il nuovo erede al trono. Il giovane verrà interrogato e rivelerà di aver passato del tempo con Tomas la sera prima della sua morte. Manuel si rifiuterà però di rivelate quanto i due suo erano detti.

Simona, sempre più stanca, chiederà un nuovo aiuto in cucina, che gli verrà negato dalla marchesa.

Mentre sarà intenta a preparare la lista della spesa, Simona avrà uno svenimento.

Per fortuna ci sarà Romulo a soccorrerla. La donna scoprirà poi che presto diventerà nonna, ma purtroppo le sue condizioni di salute saranno sempre peggiori. In attesa del medico, Jana proporrà un rimedio naturale.

Nel frattempo, la servitù commenterà l'arrivo a La Promessa della presunta fidanzata di Mauro. Una situazione problematica per l'uomo, che si sarà innamorato di Leonor. Quest'ultima e Mauro avranno un chiarimento e il ragazzo svelerà di non voler ferire Teresa.