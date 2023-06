La promessa continua con le sue avventure anche nella settimana dal 12 al 16 giugno, subito dopo la messa in onda della soap opera turca Terra amara.

Le trame anticipano che ci saranno degli sviluppi in merito alle condizioni di salute di Simona. La domestica si vedrà diagnosticare una grave malattia, tuttavia Jana sembrerà conoscere la cura per salvare la vita alla donna. Per farlo, però, dovrà procurarsi un medicinale e questo la porterà a trascorrere del tempo con Manuel.

E mentre l'attrazione fra Manuel e Jana aumenterà, Pia muoverà delle pesanti accuse all'indirizzo del barone poco prima di lasciare la tenuta.

Nel frattempo Mauro e Teresa si baceranno, ma saranno beccati da qualcuno che non risparmierà rimproveri al ragazzo.

La Promessa anticipazioni dal 12 al 16 giugno: Simona ha l'idropisia ma Jana conosce la cura

Simona si ritroverà a lottare fra la vita e la morte. Le condizioni della domestica non accenneranno a migliorare, anzi peggioreranno a vista d’occhio. Il medico che la visiterà scoprirà la malattia della donna e non si tratterà di nulla di buono. Nel dettaglio Simona sembrerà soffrire di idropisia, ossia un accumulo di liquidi negli spazi interstiziali dell’organismo. Jana non esiterà a informare Maria che in passato lavorava presso un medico che aveva già affrontato un caso simile e che curò il paziente con l’adrenalina.

Spoiler La Promessa: Jana e Manuel volano insieme

Jana trascorrerà una giornata diversa dal solito quando Manuel la porterà con sé in volo, al fine di cercare l’adrenalina per salvare la vita a Simona. L’attrazione fra i due sarà sempre più palpabile, ma la ragazza non avrà intenzione di abbandonarsi ai suoi stessi sentimenti.

Alla fine i due riusciranno a trovare l’adrenalina e la domestica della tenuta potrà riprendersi completamente.

Anticipazioni La Promessa dal 12 al 16 giugno: Pia lascia la tenuta

Spazio anche all'amore nelle prossime vicende di questa soap spagnola. Mauro e Teresa verranno pizzicati mentre saranno impegnati a darsi un bacio.

Romulo non potrà non rimproverare il ragazzo, invitandolo ad essere più discreto.

Scandalo a La Promessa quando Pia punterà il dito contro il barone, accusato di essere un violentatore. L’uomo, però, minaccerà di fargliela pagare per queste pesanti accuse, poco dopo Pia se ne andrà dalla tenuta.

Donna Cruz e Alonso cercheranno di convincere Manuel a smettere di volare, in quanto ritenuta una passione pericolosissima. Come se non bastasse, i due gli negheranno la possibilità di prendere parte alle gare e alle esposizioni di aerei a causa del fatto che il sergente Funes gli sta addosso per l’omicidio di Tomas.