La Promessa continua ad andare in onda su Canale 5. La nuova soap spagnola riserverà ai telespettatori diverse sorprese nelle prossime puntate. In particolare, dopo la morte di Tomas, Manuel si ritroverà a dover affrontare diversi problemi a causa dei debiti familiari. Alonso e Cruz non riusciranno a risolvere i loro problemi economici in alcun modo, e l'unica soluzione sarà quella di combinare un matrimonio tra Manuel e Jimena, la vedova del defunto fratello. Ovviamente la cosa non piacerà affatto a Manuel, che si opporrà alla richiesta del padre in maniera ferma.

Spoiler La Promessa, nuova puntate: Jimena vuole ritirare a casa dalla sua famiglia

Alcune settimane dopo la morte di Tomas, Jimena inizierà a pensare di far ritorno a casa dalla propria famiglia. La ragazza non si sentirà a suo a La Promessa. Per Cruz il ritorno a casa di Jimena sarà un problema, dato che non avrà ancora ricevuto la dote che spettava alla sua famiglia dopo le nozze con il figlio. La donna cercherà di rimediare recandosi dalla nuora insieme a Leonor, nel tentativo di farla tornare alla tenuta. Jimena, però, sembrerà essere convinta di voler rimare al fianco del padre e della madre in questo periodo così difficile per lei. Questa decisione della ragazza spingerà Cruz a valutare un secondo piano per rimediare alla crisi economica della sua famiglia.

In questo piano verrà incluso Manuel.

Cruz chiederà ad Alonso di organizzare una battuta di caccia insieme a José Luis, il padre della nuora, e di mostrarsi con lui affabile, in modo tale da potergli chiedere come mai non abbia ancora consegnato la dote della figlia. Luis farà appello a una legge, secondo la quale per poter consegnare loro la dote Jimena debba sposare Manuel.

Trame La Promessa, prossimi appuntamenti: Manuel si rifiuta di sposare Jimena

Alonso non potrà rifiutare la proposta di José, viste le condizioni della sua famiglia. A essere contrario alla questione sarà però Manuel. Il giovane dirà al padre che accetterà tutte le mansioni che gli competeranno dopo la morte del fratello, ma che non avrà intenzione di sposare Jimena dato che, anche se per poco, la donna è stata la moglie del fratello.

Ovviamente questa scelta non gioverà per niente alla famiglia.

Quella di Manuel sarà una scelta motivata anche dai suoi sentimenti nei confronti di Jana, la domestica di famiglia. Ovviamente il ragazzo non rivelerà al padre di provare qualcosa per Exposito. Alonso comunque, vedendo il figlio così agguerrito nel rifiutare fermamente la proposta, inizierà a sospettare che dietro la sua opposizione ci sia proprio la presenza di una donna.