La promessa prosegue con nuove puntate in prima visione assoluta su Canale 5. Le anticipazioni della settimana dal 3 al 9 giugno annunciano che le trame si concentreranno sulle indagini per la morte di Tomas e che arriveranno a una svolta inaspettata. Ad essere arrestato sarà Manuel, mentre Jana riuscirà a sfuggire alla trappola tesa dalla marchesa per incastrarla. Leonor e Mauro si dichiareranno invece il loro amore, ma l'operaio temerà di ferire Teresa.

Anticipazioni La promessa: Cruz capirà che suo figlio prova qualcosa per Jana

Le anticipazioni de La promessa dal 3 al 9 giugno raccontano che Cruz e Petra tenderanno una trappola a Jana nascondendo nella sua stanza il tagliacarte con cui è stato ucciso Tomas.

La ragazza, tuttavia, riuscirà a trovare l'arma prima che il sergente Funes e i suoi uomini la perquisiscano. Il comportamento ostile di Jana, però, irriterà il poliziotto che per punizione la farà rinchiudere in una stanza mentre porterà avanti le sue indagini.

Quando Manuel saprà come è stata trattata Jana, interverrà in difesa della domestica, scatenando l'ira di Cruz. La marchesa, infatti, capirà subito che suo figlio prova qualcosa per Jana e non potrà sopportare l'idea. Cruz proverà a convincere Manuel a corteggiare e consolare Jimena, salvando in questo modo le ricchezze della famiglia e lui ascolterà sua madre. Il giovane marchese porterà la vedova a fare una passeggiata per La Promessa, sperando così di migliorare il suo umore per la perdita del marito.

Anticipazioni settimana 3-9 giugno: Manuel arrestato per l'omicidio di Tomas

Le puntate de La promessa dal 3 al 9 giugno vedranno al centro dei riflettori le indagini per la morte del signorino Tomas. Il sergente si concentrerà su Manuel, poiché è stato l'ultimo a vedere il suo fratellastro prima di morire. Lui confesserà di aver visto Tomas la sera prima dell'omicidio, ma non vorrà rivelare di cosa abbiano parlato.

Per questo motivo, Funes deciderà di arrestare Manuel.

Non mancherà lo spazio riservato all'amore, con Leonor che non nasconderà il suo sentimento per Mauro ma la servitù scoprirà che l'operaio è già fidanzato con Teresa, la nuova cameriera personale assunta da Cruz per Jimena.

Mauro dichiarerà il suo amore per Leonor pur essendo legato a Teresa

Le anticipazioni de La promessa rivelano che nella settimana dal 3 al 9 giugno don Alonso chiamerà tutta la servitù affinché non ci siano pettegolezzi dopo l'arresto di Lola. La cameriera, infatti, cercherà di avere un tornaconto dal fatto di essere stata l'amante di Tomas.

I riflettori saranno puntati anche su Mauro che dichiarerà il suo amore per Leonor, anche se non avrà intensione di ferire Teresa. Infine, la malattia di Simona peggiorerà e Candela temerà il peggio.