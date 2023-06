La ragazza e l'ufficiale andrà in onda venerdì 16 giugno con il secondo appuntamento. La serie televisiva turca, ispirata a una storia vera, continuerà a raccontare le intricate vicende di Kurt Seyit e della sua amata Sura. Il giovane ufficiale partirà per il fronte dopo aver giurato amore eterno a Sura, che lo aspetterà a lungo senza averne notizia. Oltre al destino, a dividere i due innamorati ci sarà Petro, che brucerà le lettere del suo amico e dirà a Sura che Seyit è morto.

Anticipazioni La ragazza e l'ufficiale: Seyit parte in guerra e giura amore a Sura

Le anticipazioni de La ragazza e l'ufficiale, per i tre episodi che andranno in onda venerdì 16 giugno, annunciano molti colpi di scena. Kurt Seyit sarà pronto a partire per il fronte, ma prima saluterà Sura giurandole amore eterno e promettendole di non lasciarla mai più al suo rientro. La ragazza attenderà il suo amato con fiducia e devozione, scrivendogli delle lettere a cui non riceverà mai risposta. I mesi continueranno a passare senza alcuna notizia di Seyit.

Nel frattempo, tenendo la ragazza all'oscuro di tutto, Katherina e la madre di Petro continueranno a portare avanti i preparativi per il matrimonio, incuranti dei desideri di Sura e facendo leva sul fatto che il ragazzo ha mostrato un certo interesse per lei.

Anticipazioni seconda puntata venerdì 16 giugno: Petro trama contro Seyit

La seconda puntata de La ragazza e l'ufficiale vede al centro delle scene Sura, che lotterà contro tutti pur di difendere il suo amore per Kurt. Quest'ultimo, intanto, al fronte dovrà vivere un momento molto tragico, perché perderà un suo caro amico nei combattimenti.

L'ufficiale scriverà subito alla sua amata, rassicurandola e chiedendole di non disperare, inconsapevole del fatto che le sue lettere non arrivino a destinazione. A ingannare Sura ci sarà Petro, che pur di dividerla dal suo amato non le farà ricevere la corrispondenza.

Presto emergerà anche che l'uomo è un traditore e che sta finanziando i ribelli.

Nel frattempo Sura continuerà a essere sempre più preoccupata per il silenzio di Seyit e come se non bastasse dovrà affrontare anche la sorella Valentina, che le chiederà di troncare subito la sua relazione con l'ufficiale per garantire alla famiglia una buona reputazione.

Petro inganna Sura bruciando le lettere a lei destinate

Le anticipazioni de La ragazza e l'ufficiale rivelano che Petro continuerà a ostacolare l'amore tra Sura e Seyit bruciando tutte le lettere destinate alla giovane innamorata. I piani dell'uomo proseguiranno con una falsa notizia: Petro dirà a Sura che Seyit è morto in battaglia.

Questo getterà Sura nella disperazione più totale, tanto che non riuscirà ad alzarsi dal letto e Valentina sarà preoccupata per lei. Petro approfitterà della situazione e rassicurerà il padre della ragazza promettendogli che si prenderà per sempre cura di lei.